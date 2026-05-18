Об этом информирует Одесская ОГА.

Что известно об атаке России на гражданское судоходство?

Утром 18 мая российские беспилотники попали в гражданское судно под флагом Панамы во время следования Украинским коридором на вход в порт Черноморска.

В результате атаки корабль получил повреждения, на борту возник пожар.

Впрочем, по данным начальника Одесской ОВА Олега Кипера, экипаж самостоятельно ликвидировал возгорание. Пострадавших, к счастью, нет, а судно продолжило движение по определенному маршруту.

Кипер отметил, что это уже третий случай повреждения Россией гражданского судоходства за обстрел Одесской области 18 мая.

Напомним, несколько ранее местные власти сообщали, что во время атаки в ночь на 18 мая вражеские беспилотники попали в два гражданских судна под флагом Гвинеи-Бисау и Маршалловых островов. Корабли находились в районе ожидания и двигались по Украинскому коридору к портам Большой Одессы.

Из-за атаки на обоих судах возникли небольшие пожары, которые локализовали силами судовой команды. Пострадавших также, к счастью, нет, тогда как суда находятся на ходу и продолжают движение в порты.

О каких случаях атак России на гражданское судоходство известно?

Российские войска продолжают наносить циничные удары по гражданской инфраструктуре Украины. В то же время в Одесской области под обстрелами оказывается и международное гражданское судоходство, проходящее по Украинскому коридору.