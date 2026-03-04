Новые кадры российского газовоза опубликовал общественный деятель, волонтер и советник министра обороны Сергей Стерненко.
Какие последствия удара по газовозу?
Российский танкер, который попал под атаку, перевозил сжиженный природный газ: судно находится под санкциями США, Великобритании, Канады, ЕС, Швейцарии, Новой Зеландии и Австралии.
Российский газовый танкер, атакованный вчера неизвестными дронами в Средиземном море, имеет серьезную пробоину в районе машинного отделения и не подлежит восстановлению,
– написал Стерненко.
Справка. По данным ГУР, судно вовлечено в перевозке в обход санкций ископаемого топлива с объекта "Арктик СПГ-2", применяя в нарушение международного морского права так называемый спуфинг с целью сокрытия истинного местонахождения судна.
Судно получило серьезные повреждения / Фото: Сергей Стерненко
Между тем в Минтрансе России заявляют, что танкер Arctic Metagaz шел Средиземным морем из порта Мурманск с грузом и якобы был "оформленным по всем международным правилам".
Россияне утверждают, что нападение было совершено с побережья Ливии безэкипажными катерами Украины.
Министерство транспорта России также назвало атаку на газовоз "актом международного терроризма и морского пиратства".
Инциденты с российскими танкерами: кратко
В январе США атаковали теневой флот России, высадившись на двух российских танкерах (Marinera и Sophia). Американцы следили за танкером 2 недели, прежде чем захватить его возле Исландии.
В МИД России, в свою очередь, заявили, что на танкере Marinera находились граждане их страны. В министерстве требуют возвращения своих граждан и обеспечения их прав согласно международным нормам.
1 марта стало известно, что бельгийские вооруженные силы при поддержке Франции впервые смогли перехватить танкер "теневого флота" России. Военные провели спецоперацию под кодовым названием Blue Intruder ("Синий нарушитель").