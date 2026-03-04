Нові кадри російського газовоза опублікував громадський діяч, волонтер та радник міністра оборони Сергій Стерненко.

Які наслідки удару по газовозу?

Російський танкер, який потрапив під атаку, перевозив скраплений природний газ: судно перебуває під санкціями США, Великої Британії, Канади, ЄС, Швейцарії, Нової Зеландії та Австралії.

Російський газовий танкер, атакований учора невідомими дронами у Середземному морі, має серйозну пробоїну в районі машинного відділення та не підлягає відновленню,

– написав Стерненко.

Довідка. За даними ГУР, судно залучене у перевезенні в обхід санкцій викопного палива з об'єкта "Арктік СПГ-2", застосовуючи у порушення міжнародного морського права так званий спуфінг з метою приховування справжнього місцеперебування судна.

Судно зазнало серйозних пошкоджень / Фото: Сергій Стерненко

Тим часом у Мінтрансі Росії заявляють, що танкер Arctic Metagaz йшов Середземним морем з порту Мурманськ з вантажем та нібито був "оформленим за всіма міжнародними правилами".

Росіяни стверджують, що напад було скоєно з узбережжя Лівії безекіпажними катерами України.

Міністерство транспорту Росії також назвало атаку на газовоз "актом міжнародного тероризму та морського піратства".

Інциденти з російськими танкерами: коротко