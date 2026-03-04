Нові кадри російського газовоза опублікував громадський діяч, волонтер та радник міністра оборони Сергій Стерненко.
Читайте також Майже тисяча окупантів за добу та техніка: які втрати росіян на 4 березня
Які наслідки удару по газовозу?
Російський танкер, який потрапив під атаку, перевозив скраплений природний газ: судно перебуває під санкціями США, Великої Британії, Канади, ЄС, Швейцарії, Нової Зеландії та Австралії.
Російський газовий танкер, атакований учора невідомими дронами у Середземному морі, має серйозну пробоїну в районі машинного відділення та не підлягає відновленню,
– написав Стерненко.
Довідка. За даними ГУР, судно залучене у перевезенні в обхід санкцій викопного палива з об'єкта "Арктік СПГ-2", застосовуючи у порушення міжнародного морського права так званий спуфінг з метою приховування справжнього місцеперебування судна.
Судно зазнало серйозних пошкоджень / Фото: Сергій Стерненко
Тим часом у Мінтрансі Росії заявляють, що танкер Arctic Metagaz йшов Середземним морем з порту Мурманськ з вантажем та нібито був "оформленим за всіма міжнародними правилами".
Росіяни стверджують, що напад було скоєно з узбережжя Лівії безекіпажними катерами України.
Міністерство транспорту Росії також назвало атаку на газовоз "актом міжнародного тероризму та морського піратства".
Інциденти з російськими танкерами: коротко
У січні США атакували тіньовий флот Росії, висадившись на двох російських танкерах (Marinera та Sophia). Американці слідкували за танкером 2 тижні, перш ніж захопити його біля Ісландії.
У МЗС Росії, своєю чергою, заявили, що на танкері Marinera перебували громадяни їхньої країни. У міністерстві вимагають повернення своїх громадян і забезпечення їх прав згідно з міжнародними нормами.
1 березня стало відомо, що бельгійські збройні сили за підтримки Франції вперше змогли перехопити танкер "тіньового флоту" Росії. Військові провели спецоперацію під кодовою назвою Blue Intruder ("Синій порушник").