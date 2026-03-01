Об этом рассказал глава Минобороны Бельгии Тео Франкен на своей странице в X.

Каковы подробности операции "Синий нарушитель"?

В ночь на 1 марта 2026 года спецназовцы Бельгии при поддержке французского оборонного ведомства высадились на борт нефтяного танкера, который подозревают в перевозке российской нефти в обход западных санкций. Бельгийский вещатель VRT отметил, что речь идет, предположительно, о судне Ethera, 180 метров длиной, 2008 года постройки, которое шло под флагом Гвинеи и с поддельными документами.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен сообщил, что судно сопровождают в порт Зебрюгге (Zeebrugge), где его официально арестуют и конфискуют. Захват стал значительным ударом по механизму обхода санкций Москвой. Детали и фото с операции обещают обнародовать в ближайшее время.

Операцию "Синий нарушитель" выполнила команда чрезвычайно храбрых военнослужащих. Отличная работа,

– подчеркнул Тео Франкен.

Стоит заметить, что российский "теневой флот" ежедневно транспортирует примерно 5 миллионов баррелей нефти, что эквивалентно около 11% всех мировых морских перевозок нефти. Однако из-за усиления санкций эффективность этих танкеров существенно снизилась. Так, их производительность упала на 30 – 70%.

Что известно о других захваченных судах?