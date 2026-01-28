Что известно о российском "теневом" флоте?
В частности каждый пятый танкер в международной торговле связывают с обходом санкций, о чем пишет The Economist.
Производительность таких судов падает на 30-70% после внесения в санкционные списки. Кроме того, до 80% российского нефтяного экспорта перевозится танкерами, как раз находящимися под ограничениями.
Некоторые эксперты считают, что к "теневому флоту" может принадлежать до 20% танкеров, вовлеченных в международную торговлю.
Следует напомнить, что в октябре 2025 года США ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний – "Роснефти" и "Лукойла". Если учесть еще и различные предыдущие ограничения, то под потенциальные санкции подпадают суда, которые перевозят около 80% российской нефти.
Санкции в частности создают ограничения для судов:
- они не могут получить международную сертификацию;
- оформить страхование;
- пользоваться банковскими услугами финансовых учреждений и тому подобное.
Обратите внимание! Из-за всех этих факторов российская нефть все чаще "застревает" в море.
Ограничения против конкретных судов также демонстрируют эффект. Например, танкер, который внесен в европейский "черный список", должен прокладывать длинные маршруты, чаще осуществлять перегрузки и избегать портов с жестким контролем.
Таким образом производительность таких судов падает:
- на 30% в течение шести месяцев после внесения в список ЕС;
- на 70% после включения в санкционный перечень США.
В частности Россия начала массово скупать старые танкеры. Они меняют владельцев, флаги и маршруты, а также выключают системы идентификации и перегружают нефть. В отличие от обычных кораблей, которые с возрастом "падают в цене", такие суда дорожают – из-за спроса со стороны России.
Важно! К тому же в январе 2026 года Евросоюз запретил импорт любых продуктов, изготовленных из российской нефти. А следующий пакет санкций может еще больше усложнить работу "теневого флота".
Напомним, что в 2025 году в NYT писали, что "теневой флот" России составляет 17% из всех нефтяных танкеров мира и насчитывает около 940 судов. Это на 45% больше, чем в 2024 году.
Средний возраст таких танкеров – около 20 лет. Тогда в нефтяном флоте в целом – 13.
Некоторые подобные суда существовали еще до полномасштабного вторжения России в Украину. Но после этого они стали значительно более распространенными.
Обратите внимание! Эксперты считают, что санкции не выводят эти танкеры из бизнеса, а выводят их из легального бизнеса.
Что известно о санкциях от ЕС?
Европейский Союз сейчас готовит 20-й пакет санкций против России. Он должен в частности ударить по теневому флоту страны-агрессора.
Страны Европы хотят усилить контроль над такими судами, активнее применять морское право и расширять международное сотрудничество. Более того, государства Балтийского региона планируют обмениваться информацией о деятельности теневого флота и владельцев судов.
Отмечается, что подобные суда не только позволяют Москве получать прибыль, но и создают серьезную угрозу для Балтийского побережья. В случае аварии может быть сильное загрязнение.