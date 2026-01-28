Що відомо про російський "тіньовий" флот?

Зокрема кожен п’ятий танкер у міжнародній торгівлі пов’язують з обходом санкцій, про що пише The Economist.

Продуктивність таких суден падає на 30-70% після внесення до санкційних списків. Крім того, до 80% російського нафтового експорту перевозиться танкерами, що якраз перебувають під обмеженнями.

Деякі експерти вважають, що до "тіньового флоту" може належати до 20% танкерів, залучених до міжнародної торгівлі.

Слід нагадати, що у жовтні 2025 року США запровадили санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній – "Роснєфті" та "Лукойлу". Якщо врахувати ще й різні попередні обмеження, то під потенційні санкції підпадають судна, які перевозять близько 80% російської нафти.

Санкції зокрема створюють обмеження для суден:

вони не можуть отримати міжнародну сертифікацію;

оформити страхування;

користуватися банківськими послугами фінансових установ тощо.

Зверніть увагу! Через всі ці фактори російська нафта все частіше "застрягає" в морі.

Обмеження проти конкретних суден також демонструють ефект. Наприклад, танкер, який внесений до європейського "чорного списку", має прокладати довші маршрути, частіше здійснювати перевантаження та уникати портів із жорстким контролем.

Таким чином продуктивність таких суден падає:

на 30% протягом шести місяців після внесення до списку ЄС;

на 70% після включення до санкційного переліку США.

Зокрема Росія почала масово скуповувати старі танкери. Вони змінюють власників, прапори та маршрути, а також вимикають системи ідентифікації та перевантажують нафту. На відміну від звичайних кораблів, які з віком "падають у ціні", такі судна дорожчають – через попит з боку Росії.

Важливо! До того ж у січні 2026 року Євросоюз заборонив імпорт будь-яких продуктів, які виготовлені з російської нафти. А наступний пакет санкцій може ще більше ускладнити роботу "тіньового флоту".

Нагадаємо, що у 2025 році у NYT писали, що "тіньовий флот" Росії становить 17% з усіх нафтових танкерів світу та налічує близько 940 суден. Це на 45% більше, ніж у 2024 році.

Середній вік таких танкерів – близько 20 років. Тоді у нафтовому флоті загалом – 13.

Деякі подібні судна існували ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Але після цього вони стали значно поширенішими.

Зверніть увагу! Експерти вважають, що санкції не виводять ці танкери з бізнесу, а виводять їх із легального бізнесу.

Що відомо про санкції від ЄС?