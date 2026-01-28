Чому Індія скорочує імпорт нафти?

Про це заявив міністр енергетики Індії ХардІп Пурі, передає 24 Канал з посилання на Bloomberg.

За його словами, імпорт нафти з Росії вже знизився до 1,3 мільйона барелів на день. Минулого року середній показник постачань становив 1,8 мільйона барелів на добу.

Спостерігається тенденція до зменшення. Це обумовлено ринковими умовами,

– сказав Пурі.

При цьому міністр наголосив, що уряд Нарендри Моді не встановлював жодних обов’язкових квот на купівлю російської нафти. Тобто індійські нафтопереробники самі ухвалюють рішення про закупівлі.

Пурі додав, що в Індії є можливості для диверсифікації каналів постачань нафти. Наразі країна купує сировину у 41 держави. До того ж індійські компанії прагнуть збільшити імпорт з Канади та США.

Зауважте! США тиснуть на Індію через імпорт російської нафти. Проте закупівлі у Росії досі залишаються досить стабільними, попри зниження імпорту. Це пояснюється часто привабливими знижками, які пропонує Москва.

Як США тиснуть на Індію?

На початку січня президент США Дональд Трамп пригрозив ще більше підвищити тарифи для Індії, якщо вона не скоротить імпорт російської нафти, пише Reuters.

Глава Білого дому наголосив, що Нью-Делі продовжує закуповувати сировину у Росії, що не влаштовує США.

Вони торгують, і ми можемо дуже швидко підвищити для них мита,

– пригрозив Трамп.

Тим часом Індія прагне укласти нову торгівельну угоду зі США, яка дозволить знизити високі тарифи на товари. І перепоною на цьому шляху залишаються, зокрема, закупівлі російської нафти.

Намагаючись домовитися зі Вашингтоном, Індія нібито навіть почала вимагати від своїх нафтопереробних компаній щотижня звітувати про закупівлі російської та американської нафти.

Зауважте! Після погроз Трампа аналітики підрахували, що імпорт російської нафти до Індії може впасти до менш як 1 мільйона барелів на добу.

Як тарифи США впливають на Індію?