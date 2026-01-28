Чому Індія скорочує імпорт нафти?
Про це заявив міністр енергетики Індії ХардІп Пурі, передає 24 Канал з посилання на Bloomberg.
За його словами, імпорт нафти з Росії вже знизився до 1,3 мільйона барелів на день. Минулого року середній показник постачань становив 1,8 мільйона барелів на добу.
Спостерігається тенденція до зменшення. Це обумовлено ринковими умовами,
– сказав Пурі.
При цьому міністр наголосив, що уряд Нарендри Моді не встановлював жодних обов’язкових квот на купівлю російської нафти. Тобто індійські нафтопереробники самі ухвалюють рішення про закупівлі.
Пурі додав, що в Індії є можливості для диверсифікації каналів постачань нафти. Наразі країна купує сировину у 41 держави. До того ж індійські компанії прагнуть збільшити імпорт з Канади та США.
Зауважте! США тиснуть на Індію через імпорт російської нафти. Проте закупівлі у Росії досі залишаються досить стабільними, попри зниження імпорту. Це пояснюється часто привабливими знижками, які пропонує Москва.
Як США тиснуть на Індію?
На початку січня президент США Дональд Трамп пригрозив ще більше підвищити тарифи для Індії, якщо вона не скоротить імпорт російської нафти, пише Reuters.
Глава Білого дому наголосив, що Нью-Делі продовжує закуповувати сировину у Росії, що не влаштовує США.
Вони торгують, і ми можемо дуже швидко підвищити для них мита,
– пригрозив Трамп.
Тим часом Індія прагне укласти нову торгівельну угоду зі США, яка дозволить знизити високі тарифи на товари. І перепоною на цьому шляху залишаються, зокрема, закупівлі російської нафти.
Намагаючись домовитися зі Вашингтоном, Індія нібито навіть почала вимагати від своїх нафтопереробних компаній щотижня звітувати про закупівлі російської та американської нафти.
Зауважте! Після погроз Трампа аналітики підрахували, що імпорт російської нафти до Індії може впасти до менш як 1 мільйона барелів на добу.
Як тарифи США впливають на Індію?
Торік Сполучені Штати різко підвищили мита на індійські товари, збільшивши загальну тарифну ставку до 50%. Такий крок став відповіддю на значні обсяги закупівель Індією російської нафти, які різко зросли після початку повномасштабної війни Росії проти України.
Посилення санкційного тиску з боку США та Євросоюзу вже вплинуло на енергетичну співпрацю між Нью-Делі та Москвою. У грудні 2025 року імпорт російської нафти до Індії впав до найнижчого рівня за останні три роки – приблизно до 1,2 мільйона барелів на добу.
Нині індійські нафтопереробні заводи змінюють стратегію закупівель. Вони дедалі частіше заміщують російську нафту постачаннями з Латинської Америки, Близького Сходу та Західної Африки. Втім, сировина з цих регіонів обходиться дорожче, ніж російська.