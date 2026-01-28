Почему Индия сокращает импорт нефти?

Об этом заявил министр энергетики Индии Хардип Пури, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также Еще один крупный НПЗ отказывается от нефти из России

По его словам, импорт нефти из России уже снизился до 1,3 миллиона баррелей в день. В прошлом году средний показатель поставок составлял 1,8 миллиона баррелей в сутки.

Наблюдается тенденция к уменьшению. Это обусловлено рыночными условиями,

– сказал Пури.

При этом министр подчеркнул, что правительство Нарендры Моди не устанавливало никаких обязательных квот на покупку российской нефти. То есть индийские нефтепереработчики сами принимают решение о закупкахі.

Пури добавил, что в Индии есть возможности для диверсификации каналов поставок нефти. Сейчас страна покупает сырье у 41 государства. К тому же индийские компании стремятся увеличить импорт из Канады и США.

Заметьте! США давят на Индию из-за импорта российской нефти. Однако закупки в России до сих пор остаются достаточно стабильными, несмотря на снижение импорта. Это объясняется часто привлекательными скидками, которые предлагает Москва.

Как США давят на Индию?

В начале января президент США Дональд Трамп пригрозил еще больше повысить тарифы для Индии, если она не сократит импорт российской нефти, пишет Reuters.

Глава Белого дома подчеркнул, что Нью-Дели продолжает закупать сырье у России, что не устраивает США.

Они торгуют, и мы можем очень быстро повысить для них пошлины,

– пригрозил Трамп.

Тем временем Индия стремится заключить новое торговое соглашение с США, которое позволит снизить высокие тарифы на товары. И преградой на этом пути остаются, в частности, закупки российской нефти.

Пытаясь договориться с Вашингтоном, Индия якобы даже начала требовать от своих нефтеперерабатывающих компаний еженедельно отчитываться о закупках российской и американской нефти.

Заметьте! После угроз Трампа аналитики подсчитали, что импорт российской нефти в Индию может упасть до менее 1 миллиона баррелей в сутки.

Как тарифы США влияют на Индию?