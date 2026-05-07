Про це повідомили в Генштабі ЗСУ вдень 7 травня. Там розповіли, що підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів.

Що відомо про ураження корабля "Каракурт"?

Ступінь пошкоджень поки уточнюється.

У районі пункту базування "Каспийск" (Каспійськ, Республіка Дагестан, Росія) уражено багатоцільовий малий ракетний корабель проєкту 22800 "Каракурт", який, зокрема, має можливості для запуску крилатих ракет "Калібр",

– сказано в дописі.



Що уразили ЗСУ 7 травня 2026 / Генштаб ЗСУ

Показуємо Каспійськ у Дагестані на карті

Довідка. З Каспійська до України близько 930 кілометрів, але це по прямій – до тимчасово окупованого Керченського півострова в Криму. У 2017 році російське міноборони вирішило, що пункт базування в Каспійську має стати основною базою Каспійської флотилії ВМФ Росії.

Які ще об'єкти уразили ЗСУ:

пункт управління противника у Соснівці Луганської області та пункт управління БпЛА ворога у районі Ясного на Донеччині;

склад боєприпасів у Калмиківці та склад пально-мастильних матеріалів окупантів у районі Смолянинового Луганської області;

російських солдат у районах Дерсового Донецької області та Смілого на Запоріжжі.

Що відомо про кораблі проєкту "Каракурт"?

Одразу слід сказати, що "Каракурт" – це не назва окремого корабля, а позначення цілої серії, куди входять різні кораблі (наприклад, "Амур", "Туча", "Мытищи", "Советск").

Малі ракетні кораблі проєкту 22800 "Каракурт" – це серія російських багатоцільових малих ракетно-артилерійських кораблів (МРК) 3-го рангу з керованим ракетним озброєнням. Росіяни сподівалися, що вони стануть доповненням ракетних кораблів проєкту 21631 "Буян-М", призначених для мілководних морів та великих річок (класу "річка-море").

Основа їхнього ударного ракетного озброєння – ракети сімейства "Калібр". У перспективі мали бути і "Циркони".

Цікаво, що у російському сегменті Вікіпедії сказано: на лютий 2026 року заплановано будівництво 16 кораблів, збудовано 14 (6 у складі флоту), 2 будуються, 1 потоплено.

У травні 2024 року спікер ВМС Дмитро Плетенчук заявляв, що для росіян проєкт "Каракурт" фактично завершився.