Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Що відомо про успішну операцію українських військових?

Українські військові здійснили успішну атаку по об'єктах у порту Приморськ. Про це президенту повідомив генерал-майор Євгеній Хмара, відзначивши злагоджену роботу підрозділів Служби безпеки України, Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій, Головного управління розвідки та прикордонної служби.

У результаті операції було уражено російський ракетний корабель "Каракурт", який є носієм крилатих ракет "Калібр". Крім того, пошкоджень зазнали сторожовий катер і танкер, що належить до так званого тіньового нафтового флоту Росії. Значних руйнувань також зафіксовано в інфраструктурі нафтоналивного порту.

Довідково. Малий ракетний корабель проєкту 22800 "Каракурт" – це сучасний російський бойовий корабель, призначений для ракетних ударів. Він може запускати крилаті ракети "Калібр" або "Онікс". Судно має довжину близько 67 метрів, розвиває швидкість до 30–35 вузлів і несе до восьми ракет. Також оснащене системою протиповітряної оборони "Панцир-МЕ" та гарматою.

Кожен такий наш результат обмежує російський потенціал війни. Погодив Службі безпеки України й додаткові цілком справедливі відповіді на російські удари по наших містах і селах,

– зазначив Зеленський.