Авіаційний експерт Валерій Романенко озвучив 24 Каналу думку, що можна буде очікувати, що влітку 2026 року FP-7 почне атакувати ворожі об'єкти. Найімовірніше, FP-9 можна буде побачити на 2027 рік.

"Думаю, FP-7 можна очікувати до кінця літа. Це вже реалістичні проєкти. Вони у виробництві. Можливо, не саме від цієї, але я тримав у руках сопло ракети. Там дуже цікава технологія виробництва. Виробник показував, на що вони здатні. Вони здатні охолоджувані сопла для ракети виробляти на своїх потужностях", – розповів він.

Виробництво триває. Треба чекати на великосерійне виробництво. На жаль, дальність FP-7 очікується максимально на 100-150 кілометрів. Тобто це певна заміна ATACMS і щодо бойової частини, і щодо дальності.

Щодо FP-9 – це, найімовірніше, перспектива на наступний рік. Тому що навряд чи фірма Fire Point здатна буде впоратися з трьома проєктами, плюс безпілотники. Сподіваюся, що там їй буде якась технологічна допомога, бо це вкрай важлива річ,

– підкреслив авіаексперт.

Куди можна вдарити балістикою у Росії?

Валерій Романенко зазначив, що якщо Україна отримає балістику, то Росія перестане впиратися в територіальні вимоги. Зокрема, довкола Москви є потрійна зона ППО. Наприклад, по Дубнах можна вдарити такими балістичними ракетами.

Це буде набагато кращий засіб ніж американські Patriot. Ми в зародку знищимо цю балістичну проблему або проблему щодо крилатих ракет. Просто виб'ємо потужності виробника цих ракет. Наприклад, можна завдати удару по Воткінську, де випускаються "Іскандери",

– сказав він.

Уже був завданий удар по заводу "Іскандерів" у Воткінську, через який фактично проходять всі ракети. Там формуються корпуси більшості ракет, які зараз перебувають на озброєнні російської армії.

Цікаво, що співзасновник і головний конструктор оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман "анонсував" удари балістики по Москві. За його словами, балістична ракета FP-9 може бути готова до середини 2026 року та зможе долетіти до російської столиці. Адже, на його думку, для ефективного тиску на Кремль варто зосередитись на Москві. Інші регіони майже не впливають на настрій та реакцію влади.

На якому етапі розробка ракет FP-7 та FP-9?

На початку квітня 2026 року співзасновник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман заявив, що зараз компанія завершує розробку двох надзвукових балістичних ракет – FP-7 і FP-9.

Менша ракета FP-7 має дальність близько 300 кілометрів та є аналогом ATACMS. За словами співзасновника Fire Point, вона буде вперше застосована у бойових умовах "найближчим часом".

Більша ракета FP-9 зможе нести бойову частину масою 800 кілограмів на відстань до 850 кілометрів. Вона має перейти до етапу випробувань. Такі характеристики дозволять їй долітати навіть до Москви.

Вже 27 квітня Fire Point презентувала макети балістичних ракет FP-7 та FP-9. Це сталося на конференції "На шляху до URC (Ukraine Recovery Conference). Безпека й оборонний вимір" у польському Жешуві.