Цією конференцією розпочинають підготовку до найбільшої у світі міжнародної конференції щодо відбудови України Ukraine Recovery Conference, яка відбудеться 25 – 26 червня у Гданську. Про це пише Укрінформ.

Як пройшла конференція?

Головні теми конференції – безпека та оборона, з акцентом на оборонну промисловість, інфраструктуру, енергетику та логістику.

У виставковій зоні українські, польські та інші іноземні компанії представили свої технології та рішення.

Україну представляли 45 компаній.

Зокрема, Fire Point показала на конференції у Жешуві макети балістичних ракет FP-7 та FP-9. Також компанія до 2027 року планує розробити власну систему ППО, яка буде недорогою альтернативою Patriot.

Ракети FP-7 та FP-9 / Скриншот 24 Каналу

Довідково. Fire Point – це українська оборонно-технологічна компанія, яка спеціалізується на розробці та виробництві ударних БпЛА дальньої дії та крилатих ракет. Компанія була заснована у 2022 році. Нещодавно вона заявила, що створює уже сотні ударних безпілотників великої дальності щодня.

У конференції брали участь прем'єр-міністри України і Польщі Юлія Свириденко і Дональд Туск.

Що відомо про FP-7?

FP-7 – це балістична ракета класичної архітектури. Вона призначена для ураження цілей ворога на середніх дистанціях.

Як заявили виробники, вона є "клоном" радянських ракет 48Н6. Такі ракети Росія зараз використовує для ЗРК С-400.

FP-7 має відмінності в системі наведення та апаратурі управління польотами. Також виготовлена з композитних матеріалів, що зменшує масу ракети та збільшує дальність її польоту.

Оновні технічні характеристики ракети FP-7:

дальність польоту до 200 кілометрів,

висота польоту 65 кілометрів,

маса бойової частини до 150 кілограмів,

точність 14 метрів,

швидкість 4,4 Маха,

максимальний час польоту 4,2 хвилини.

Запуск з наземної платформи дозволяє ракеті адаптуватися до умов різних місій. Також вона має інерціальну систему навігації.

Що відомо про FP-9?

FP-9 – це майбутня модифікація ракети FP-7 для ураження цілей у глибокому тилу.

Вона має пройти кодифікацію в 2026. У планах – збільшити дальність польоту в чотири рази, тобто до понад 800 замість 200 кілометрів.

Основні характеристики ракети FP-9:

дальність польоту до 855 кілометрів,

висота польоту 70 кілометрів,

маса бойової частини до 800 кілограмів,

точність/ кругове відхилення 20 метрів,

швидкість 6,5 Махів,

максимальний час польоту 8,7 хвилини.

Нові українські розробки

Україна активно займається роботизацією війська. Зокрема, НРК із туреллю роблять вражаючі речі. Інженер-програміст і співзасновник компанії RoverTech Борис Дрожак зазначив 24 Каналу, що вони дуже добре показують себе на фронті. Ці НРК можуть перевозити на собі не тільки кулемет, а й гранатомет.

Борис Держак також розповів, що компанія розробляє роботи, яких немає ніде у світі.

Також у трьох серіях запускають у масове виробництво український дрон Lucky Strike-2. Цей безпілотники стійкий до РЕБ.