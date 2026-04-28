Этой конференцией начинают подготовку к крупнейшей в мире международной конференции по восстановлению Украины Ukraine Recovery Conference, которая состоится 25 – 26 июня в Гданьске. Об этом пишет Укринформ.

Как прошла конференция?

Главные темы конференции – безопасность и оборона, с акцентом на оборонную промышленность, инфраструктуру, энергетику и логистику.

В выставочной зоне украинские, польские и другие иностранные компании представили свои технологии и решения.

Украину представляли 45 компаний.

В частности, Fire Point показала на конференции в Жешуве макеты баллистических ракет FP-7 и FP-9. Также компания до 2027 года планирует разработать собственную систему ПВО, которая будет недорогой альтернативой Patriot.

Ракеты FP-7 и FP-9 / Скриншот 24 канала

Справочно. Fire Point – это украинская оборонно-технологическая компания, которая специализируется на разработке и производстве ударных БпЛА дальнего действия и крылатых ракет. Компания была основана в 2022 году. Недавно она заявила, что создает уже сотни ударных беспилотников большой дальности ежедневно.

В конференции принимали участие премьер-министры Украины и Польши Юлия Свириденко и Дональд Туск.

Украинское оружие: смотрите видео

Что известно о FP-7?

FP-7 – это баллистическая ракета классической архитектуры. Она предназначена для поражения целей врага на средних дистанциях.

Как заявили производители, она является "клоном" советских ракет 48Н6. Такие ракеты Россия сейчас использует для ЗРК С-400.

FP-7 имеет отличия в системе наведения и аппаратуре управления полетами. Также изготовлена из композитных материалов, что уменьшает массу ракеты и увеличивает дальность ее полета.

Основные технические характеристики ракеты FP-7:

дальность полета до 200 километров,

высота полета 65 километров,

масса боевой части до 150 килограммов,

точность 14 метров,

скорость 4,4 Маха,

максимальное время полета 4,2 минуты.

Запуск с наземной платформы позволяет ракете адаптироваться к условиям различных миссий. Также она имеет инерциальную систему навигации.

Что известно о FP-9?

FP-9 – это будущая модификация ракеты FP-7 для поражения целей в глубоком тылу.

Она должна пройти кодификацию в 2026. В планах – увеличить дальность полета в четыре раза, то есть до более 800 вместо 200 километров.

Основные характеристики ракеты FP-9:

дальность полета до 855 километров,

высота полета 70 километров,

масса боевой части до 800 килограммов,

точность/ круговое отклонение 20 метров,

скорость 6,5 Махов,

максимальное время полета 8,7 минуты

Новые украинские разработки

Украина активно занимается роботизацией войска. В частности, НРК с турелью делают впечатляющие вещи. Инженер-программист и соучредитель компании RoverTech Борис Дрожак отметил 24 каналу, что они очень хорошо показывают себя на фронте. Эти НРК могут перевозить на себе не только пулемет, но и гранатомет.

Борис Держак также рассказал, что компания разрабатывает роботы, которых нет нигде в мире.

Также в трех сериях запускают в массовое производство украинский дрон Lucky Strike-2. Этот беспилотники устойчив к РЭБ.