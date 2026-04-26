Об этом 24 Каналу рассказал инженер-программист и соучредитель компании RoverTech Борис Держак, отметив, что компания имеет в разработке работы, которых нет нигде в мире. Самое главное, что все они созданы для сохранения украинских бойцов.

Какие дроны изобрели в Украине?

Компания RoverTec производит дроны для разминирования, логистические дроны и дроны с турелями. Кроме того, компания уже анонсировала производство дронов с вилами – это логистическое средство, у которого есть возможность забрать что-то с поля боя, в частности тела павших военных.

Это важное изобретение, ведь россияне не позволяют осуществлять эвакуацию погибших и часто подбивают украинских роботов. Уже был случай, когда работали несколько российских FPV, а этот робот смог доехать и довести миссию.

Также у нас есть логист (наземный дрон, – 24 Канал) – это один из лучших роботов, который скоро снова будет в доступе. Кроме того, имеем разминировщик – единственный в мире. Из гуманитарной сферы у нас есть первый украинский робот-пожарный. Им даже можно тушить склады боеприпасами, к которым не пускают ГСЧС, потому что происходит детонация и это очень опасно,

– поделился соучредитель компании.

Более того, компания производит мини логистические роботы, на который крепится гранатомет, и роботы-турели, на который крепится пулемет.

Борис Держак добавил, что компания активно сотрудничает с Министерством обороны Украины и довольна коммуникацией с Михаилом Федоровым. Его назначение положительно повлияло на развитие оборонной сферы, ведь оборонным компаниям нужны люди в руководстве государства, которые их поддерживают.

Какие еще современные дроны изготавливают в нашей стране?

Украинская компания PG Robotics запускает в серийное производство разведывательно-ударный беспилотник Lucky Strike-2, который имеет стабильную связь даже под воздействием средств РЭБ. Его уже успешно испытали на поле боя подразделения СОУ.

Интересно, что украинским опытом в сфере дронов заинтересовались в Японииї. Так, японская компания Terra Drone Corporation инвестирует в украинскую компанию Amazing Drones, которая разрабатывает дроны-перехватчики Terra A1 для противодействия воздушным угрозам.