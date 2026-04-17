В условиях постоянных изменений сложно строить дальновидные планы, ведь за пять лет может измениться буквально все, отметил Сергей Куприенко в интервью 24 Каналу. В то же время он убежден, что отрасли стоит сводить вместе фронт, системы принятия решений и институциональный бизнес – на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях.

По словам Куприенко, сейчас украинский оборонный сектор все еще состоит из разрозненных решений, которые закрывают различные задачи, но не работают как единая система. Он считает, что следующим шагом должно стать не "зонтичное" управление всем сразу, а существенное усиление взаимодействия между отдельными элементами экосистемы.

Обратите внимание! В таком подходе, как объяснил основатель Swarmer, ключевыми становятся скорость применения средств и масштабируемость решений. Именно это, по его мнению, позволит оборонной системе работать эффективнее и без лишних ограничений.

Отдельно он отметил, что после завершения активной фазы войны Украина еще долго будет иметь дело с большой территорией и угрозами со стороны людей с боевым опытом. Поэтому, по его убеждению, автоматизированные и полуавтоматизированные системы должны играть важную роль в охране границы и линии боевого соприкосновения.

Нам нужно победить так, чтобы они не возвращались к нам еще двести лет, чтобы наши дети больше об этом не думали,

– сказал Куприенко.

Он также отметил, что экономическая выгода от развития defense-tech заключается не только в производстве, но и в создании софта, который влечет за собой развитие всей технологической экосистемы. По его словам, инновационные программные решения зависят от большой цепи смежных технологий – так же, как и современный смартфон работает благодаря многим различным компонентам.

