В умовах постійних змін складно будувати далекоглядні плани, адже за п’ять років може змінитися буквально все, зазначив Сергій Купрієнко в інтервʼю 24 Каналу. Водночас він переконаний, що галузі варто зводити докупи фронт, системи ухвалення рішень та інституційний бізнес – на стратегічному, оперативному й тактичному рівнях.

Чи може рій дронів стати частиною нової оборонної системи України?

За словами Купрієнка, нині український оборонний сектор усе ще складається з розрізнених рішень, які закривають різні задачі, але не працюють як єдина система. Він вважає, що наступним кроком має стати не "зонтичне" керування всім одразу, а суттєве посилення взаємодії між окремими елементами екосистеми.

Команда Swarmer / Фото надано компанією

Зверніть увагу! У такому підході, як пояснив засновник Swarmer, ключовими стають швидкість застосування засобів і масштабованість рішень. Саме це, на його думку, дозволить оборонній системі працювати ефективніше й без зайвих обмежень.

Окремо він наголосив, що після завершення активної фази війни Україна ще довго матиме справу з великою територією та загрозами з боку людей із бойовим досвідом. Тому, на його переконання, автоматизовані й напівавтоматизовані системи мають відігравати важливу роль в охороні кордону та лінії бойового зіткнення.

Нам потрібно перемогти так, щоб вони не поверталися до нас ще двісті років, щоб наші діти більше про це не думали,

– сказав Купрієнко.

Він також наголосив, що економічна вигода від розвитку defense-tech полягає не лише у виробництві, а й у створенні софту, який тягне за собою розвиток усієї технологічної екосистеми. За його словами, інноваційні програмні рішення залежать від великого ланцюга суміжних технологій – так само, як і сучасний смартфон працює завдяки багатьом різним компонентам.

