Cascade – контейнерний баражуючий боєприпас дальністю до 100 кілометрів, який можна запускати з транспортних засобів, катерів і стаціонарних комплексів; Gambit – компактна переносна система квадрокоптерного типу масою 6 кілограмів для роботи безпосередньо на передовій. Разом із вже існуючим Virtus із дальністю 130 кілометрів ці два продукти закривають весь діапазон тактичної оперативної глибини від 25 до 130 кілометрів, повідомило німецьке видання CPM Defence Network.

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Cascade – запуск за хвилину, Gambit – в рюкзаку оператора

Cascade може нести бойове навантаження масою до 4,5 кілограмів і готовий до запуску менш ніж за одну хвилину. Система підтримує одночасне застосування кількох ефекторів для ураження пріоритетних цілей або подолання систем ППО противника. STARK вже продемонструвала запуск Cascade з безекіпажного катера Vanta, підтвердивши можливість міждоменного застосування.

Gambit доступний у двох версіях:

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розвідувальній – з автономністю до 50 хвилин і дальністю 40 кілометрів;

ударній – з бойовим навантаженням до 2 кілограмів і дальністю 25 кілометрів.

Обидві системи оснащені електрооптичними та інфрачервоними сенсорами і навігуються без GNSS – через технології візуального орієнтування, що дозволяє виконувати місії в умовах придушення супутникового сигналу. Захищений європейський канал передачі даних, а для Gambit також опціональне волоконно-оптичне наведення, забезпечують стійкість до РЕБ.

Сучасна війна демонструє, наскільки швидко змінюються технології та тактика їх застосування. Cascade і Gambit розроблені з урахуванням цього досвіду – як системи, що поєднують оперативну гнучкість, стійкість до сучасних загроз і можливість швидкої інтеграції у різні сценарії застосування,

– заявив COO STARK Максим Черкіс.

Через ШІ-платформу Minerva обидві системи включаються в міждоменні операції та підтримують координоване застосування в роях. "Визначальними стають системи, які можна швидко виробляти, гнучко адаптувати та масово розгортати", – наголосив CTO компанії Йоганнес Шабак. На початку 2026 року STARK відкрила в Україні власний R&D-центр площею близько 2000 квадратних метрів, де сьогодні працюють понад 70 фахівців.

Поява Cascade та Gambit відбувається на тлі зростаючого попиту на автономні ударні системи з волоконно-оптичним наведенням. Раніше 24 Канал розповідав, що перехід на оптоволоконне керування дозволяє приховати дрон від стандартних засобів РЕБ – і ця логіка поширюється вже не лише на FPV-ждуни, а й на цілий клас нових тактичних систем.

Паралельно відбувається й гонка виробничих потужностей: Росія у 2026 році планує виготовити понад 7 мільйонів FPV-дронів, тоді як українські та європейські компанії впроваджують нові методи швидкої й масштабованої збірки.