Cascade – контейнерный барражирующий боеприпас дальностью до 100 километров, который можно запускать с транспортных средств, катеров и стационарных комплексов; Gambit – компактная переносная система квадрокоптерного типа массой 6 килограммов для работы непосредственно на передовой. Вместе с уже существующим Virtus с дальностью 130 километров эти два продукта закрывают весь диапазон тактической оперативной глубины от 25 до 130 километров, сообщило немецкое издание CPM Defence Network.

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Cascade – запуск за минуту, Gambit – в рюкзаке оператора

Cascade может нести боевую нагрузку массой до 4,5 килограммов и готов к запуску менее чем за одну минуту. Система поддерживает одновременное применение нескольких эффекторов для поражения приоритетных целей или преодоления систем ПВО противника. STARK уже продемонстрировала запуск Cascade с безэкипажного катера Vanta, подтвердив возможность междоменного применения.

Gambit доступен в двух версиях:

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разведывательной – с автономностью до 50 минут и дальностью 40 километров;

ударной – с боевой нагрузкой до 2 килограммов и дальностью 25 километров.

Обе системы оснащены электрооптическими и инфракрасными сенсорами и навигации без GNSS – через технологии визуального ориентирования, что позволяет выполнять миссии в условиях подавления спутникового сигнала. Защищенный европейский канал передачи данных, а для Gambit также опциональное волоконно-оптическое наведение, обеспечивают устойчивость к РЭБ.

Современная война демонстрирует, насколько быстро меняются технологии и тактика их применения. Cascade и Gambit разработаны с учетом этого опыта – как системы, сочетающие оперативную гибкость, устойчивость к современным угрозам и возможность быстрой интеграции в различные сценарии применения,

– заявил COO STARK Максим Черкис.

Через ИИ-платформу Minerva обе системы включаются в междоменные операции и поддерживают координированное применение в роях. "Определяющими становятся системы, которые можно быстро производить, гибко адаптировать и массово разворачивать", – отметил CTO компании Йоханнес Шабак. В начале 2026 года STARK открыла в Украине собственный R&D-центр площадью около 2000 квадратных метров, где сегодня работают более 70 специалистов.

Появление Cascade и Gambit происходит на фоне растущего спроса на автономные ударные системы с волоконно-оптическим наведением. Ранее 24 Канал рассказывал, что переход на оптоволоконное управление позволяет скрыть дрон от стандартных средств РЭБ – и эта логика распространяется уже не только на FPV-ждуны, но и на целый класс новых тактических систем.

Параллельно происходит и гонка производственных мощностей: Россия в 2026 году планирует изготовить более 7 миллионов FPV-дронов, тогда как украинские и европейские компании внедряют новые методы быстрой и масштабируемой сборки.