Данные системы "Дельта" фиксируют боевые результаты применения средств поражения в режиме реального времени и являются одним из ключевых инструментов оценки эффективности оружия. По этим показателям "Генерал Черешня" возглавляет рейтинг непрерывно в течение трех месяцев, что в компании называют свидетельством стабильной, а не разовой эффективности, сообщили 24 Каналу.

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"Генерал Черешня" – лидер "Дельты" по трем показателям

По итогам весеннего сезона беспилотные комплексы "Генерал Черешня" заняли первое место по количеству начисленных Е-баллов среди всех средств поражения, зафиксированных в системе "Дельта". Кроме того, компания возглавила рейтинг по двум смежным категориям:

количеством сбитых вражеских БпЛА самолетного и коптерного типа;

общему количеству поражений FPV-дронами.

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Инфографика "Генерал Черешня"

В компании отмечают, что речь идет о ежедневной боевой работе на разных участках фронта, а не о результатах отдельного месяца или единичной операции. Полученные данные, по словам представителей "Генерал Черешня", рассматривают не как повод для остановки, а как стимул – современная война остается войной скорости адаптации, поэтому параллельно с накоплением боевых результатов компания продолжает совершенствовать свои комплексы и наращивать объемы производства.

По оценке Military Times, по состоянию на май 2026 года "Генерал Черешня" – самый эффективный производитель перехватчиков среди всех украинских компаний. В частности, только в марте 2026 года зафиксировано более 11 000 подтвержденных попаданий.

Параллельно с успехами в уничтожении вражеских целей украинские производители дронов продолжают наращивать темпы производства. В частности, компания Vyriy Industries перешла на потоковую сборку – метод, что позволяет существенно увеличить количество беспилотников без дополнительных капитальных вложений.