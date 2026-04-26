Про це 24 Каналу розповів інженер-програміст та співзасновник компанії RoverTech Борис Держак, наголосивши, що компанія має в розробці роботи, яких немає ніде у світі. Найголовніше, що усі вони створені для збереження українських бійців.

Які дрони винайшли в Україні?

Компанія RoverTec виготовляє дрони для розмінування, логістичні дрони та дрони з турелями. Крім того, компанія вже анонсувала виробництво дронів з вилами – це логістичний засіб, в якого є можливість забрати щось з поля бою, зокрема тіла полеглих військових.

Це важливий винахід, адже росіяни не дозволяють здійснювати евакуацію загиблих і часто підбивають українських роботів. Вже був випадок, коли працювали кілька російських FPV, а цей робот зміг доїхати і довести місію.

Також у нас є логіст (наземний дрон, – 24 Канал) – це один з найкращих роботів, який скоро знову буде у доступі. Крім того, маємо розміновувач – єдиний у світі. З гуманітарної сфери у нас є перший український робот-пожежник. Ним навіть можна гасити склади боєприпасами, до яких не пускають ДСНС, бо відбувається детонація і це дуже небезпечно,

– поділився співзасновник компанії.

Ба більше, компанія виготовляє міні логістичні роботи, на який кріпиться гранатомет, та роботи-турелі, на який кріпиться кулемет.

Борис Держак додав, що компанія активно співпрацює з Міністерством оборони України і задоволена комунікацією з Михайлом Федоровим. Його призначення позитивно вплинуло на розвиток оборонної сфери, адже оборонним компаніям потрібні люди в керівництві держави, які їх підтримують.

Які ще сучасні дрони виготовляють в нашій країні?

Українська компанія PG Robotics запускає у серійне виробництво розвідувально-ударний безпілотник Lucky Strike-2, який має стабільний зв'язок навіть під впливом засобів РЕБ. Його вже успішно випробували на полі бою підрозділи СОУ.

Цікаво, що українським досвідом у сфері дронів зацікавились у Японії. Так, японська компанія Terra Drone Corporation інвестує в українську компанію Amazing Drones, яка розробляє дрони-перехоплювачі Terra A1 для протидії повітряним загрозам.