Lucky Strike-2 – розвідувально-ударний безпілотник, створений з урахуванням бойового досвіду підрозділів, які працюють в умовах активної радіоелектронної боротьби. Квадрокоптер уже успішно застосовується підрозділами Сил оборони України. Його ключова перевага – стабільний зв'язок навіть під впливом засобів РЕБ.

Компанія PG Robotics позиціонує свою розробку як флагманський БпЛА, створений, щоб замінити Mavic у розвідці, та рішення для тих ситуацій, коли звичайні системи втрачають сигнал або працюють неефективно. Lucky Strike-2 поєднує функції розвідника і бомбера, закриваючи повний цикл "виявлення – супровід – ураження" одним бортом, повідомили у компанії 24 Каналу.

Чи справді Lucky Strike-2 може замінити одразу кілька дронів на полі бою?

Ключова відмінність Lucky Strike-2 – надійний зв’язок із використанням ППРЧ, що має забезпечувати стабільну роботу в умовах дії засобів радіоелектронної боротьби. У компанії зазначають, що це дає екіпажу змогу зберігати контроль над дроном і виконувати розвідувальні та ударні завдання без втрати сигналу.

Оновлена версія безпілотника отримала підтримку базової денної 6-кратної оптики, комбінованого оптичного модуля з тепловізором та спеціалізованої камери для розвідки з 30-кратним зумом.

Також дрон може нести до 3 кілограмів корисного навантаження, перебувати в повітрі до 46 хвилин і здійснювати виконання завдань на відстані до 15 кілометрів.

У PG Robotics зазначають, що поєднання розвідки й ураження в одному рішенні вже довело свою ефективність. Це особливо важливо на полі бою, де між запуском одного дрона на розвідку та підготовкою іншого на удар ціль може встигнути змінити позицію або зникнути.

Окремо в компанії звертають увагу на безпеку екіпажу. Робоче місце оператора можна винести на відстань до 50 метрів від антени, а підключення до пульта керування здійснюється лише одним кабелем, що спрощує розгортання і зменшує кількість технічних вузлів у польових умовах.

Робоче місце оператора Lucky Strike-2 можна винести на відстань до 50 метрів від антени / Фото PG Robotics

У PG Robotics повідомляють, що Lucky Strike-2 доступний у трьох модифікаціях. Замовлення відкриті для підрозділів, волонтерських ініціатив і партнерських організацій, які шукають технологічні рішення для фронту. На платформі DOT-Chain військові можуть дізнатись більше про характеристики трьох модифікацій Lucky Strike-2.

Ми створювали цей дрон разом із підрозділами, які щодня працюють на передовій. Lucky Strike-2 – наша відповідь на запит для якісної роботи там, де РЕБ "глушить" більшість рішень. На війні вирішує не сам факт польоту, а факт ураження цілі. Це інструмент, який має давати результат, а не лише літати,

– зазначив Владислав Плаксін, візіонер та співвласник PG Robotics.

Владислав Плаксін / Фото PG Robotics

Отримати інформацію щодо повного опису технічних характеристик можна за запитом на сайті PG Robotics.