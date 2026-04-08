Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний, зазначивши, що це стало можливо завдяки кільком чинникам. Зокрема, в Україні активно розвивається робота приватних компаній.

Дивіться також Дрони влучили у нафтобазу у Феодосії: повідомляють про вибухи і пожежу

Як ми стали першими у дронових атаках і чи вдасться втримати рівень?

Військовий експерт зауважив, що коли ми говоримо про ефективність атак, то варто звертати увагу на те, як горять російські НПЗ, потужності щодо відвантаження енергопродуктів та вибухи на ВПК.

Однак Україна справді наростила виробництво дронів. Насамперед це досягнення наших компаній. Порівняно з Росією, у нас далекобійні дрони виробляють приватні компанії. Навіть в умовах постійних обстрілів вони змогли наростити виробництво,

– пояснив він.

Також не варто забувати про зусилля Сил безпілотних систем та розвідки – це велика командна робота, де кожен грає свою дуже важливу роль.

Зверніть увагу! Лише одна українська компанія Fire Point виготовляє сотні далекобійних ударних безпілотників щодня. Вартість кожного безпілотника становить близько 50 тисяч євро.

За словами Нарожного, складно стверджувати, що ми завжди будемо робити більше, ніж росіяни. У ворога, на жаль, більше грошей. Ми також не можемо перекрити шляхи постачання запчастин, які ідуть в основному з Китаю.

Але, думаю, наступні кілька місяців така тенденція буде зберігатись – ми будемо робити більше зброї, ніж росіяни,

– сказав військовий експерт.

Хоч останнім часом не було інформації про удари по економічній зоні "Алабуга", але водночас військовий експерт Денис Попович також звернув увагу на те, що Україна активно завдає ударів по місцях виробництва, зберігання та запуску дронів на території Росії.

Він додав, що крім збільшення власного виробництва, наша країна покращує співпрацю з іноземними партнерами, які значно фінансують виробництво наших дронів.

Цікаво! Колишній очільник ЦРУ Девід Петреус вважає, що США та інші союзники мають повчитись в України, як правильно застосовувати дрони. За його словами, наша країна розробила еталон, створивши безпілотні системні сили, а не просто впровадивши безпілотники в різні сили.

Які останні цілі атакували українські дрони?