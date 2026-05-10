Екіпаж літака складається з добровольців, які допомагають Силам оборони України. Про це пише The New York Times.

Як Ан-28 став "мисливцем на шахеди"?

У квітні стало відомо, що на Ан-28 інтегрували дрони-перехоплювачі P1-SUN компанії SkyFall. Літак отримав по три вузли підвіски під кожним крилом, що дозволяє нести до шести перехоплювачів одночасно.

Використання дешевших дронів дозволяє уражати ворожі безпілотники без застосування дорогих ракет класу "повітря – повітря".

Ан-28 оснащений оптичною станцією, що дає змогу екіпажу виявляти повітряні цілі навіть у нічний час. Для ураження цілей екіпаж також використовує шестиствольний кулемет M134 Minigun. Диспетчери спрямовують літак у район польоту ворожих дронів, після чого пілот і оператор здійснюють візуальне виявлення та ураження цілей.

Екіпаж Ан-28 складається з цивільних авіаторів, які добровільно долучилися до захисту українського повітряного простору. Вони допомагають Силам оборони України відбивати атаки російських безпілотників, виконуючи важливу роль у системі протиповітряної оборони.

Ан-28 у модифікації "мисливця на шахеди" став ефективним інструментом у боротьбі з ворожими дронами. Він вже знищив 213 ворожих безпілотників.

Саме ними прикрасили фюзеляж літака. Поміж збитих цілей Ан-28 є "Шахед" та "Гербера". Серед емблем можна помітити й символи, що нагадують дрони "Корсар" або "Форпост".

Який ще літак модифікували українці?

Повітряні сили ЗСУ заінтригували українців, опублікувавши фото винищувача МіГ-29 із новою підвіскою під крилом. Деталі про модифікацію літака не розкриваються, проте у повідомленні наголошується: "Новий день – нові виклики!".

Це свідчить про появу нових можливостей української бойової авіації. Щонайменше один МіГ-29 отримав спеціальні підкрилові пілони, які відрізняються від стандартних підвісків для ракет Р-27Р. Експерти припускають, що оновлення може дозволяти запускати більш масивні боєприпаси, засоби радіоелектронної боротьби або системи радіодетекції.

Серед можливих видів озброєння називають авіабомби JDAM-ER, ракети AIM-7 Sparrow, протитанкові Brimstone, протикорабельні Harpoon або ракети класу "повітря – земля" Hellfire.

Інша версія – нові пілони дозволяють ефективніше застосовувати ракети AGM-88 HARM, уражаючи конкретні установки ППО завчасно виявлені датчиками. Також не виключено, що підвіска виконує функції електронної підтримки (ESM) або радіолокаційного приймача самонаведення. Установка таких систем підвищує безпеку літаків у районах із щільною ворожою ППО.