Экипаж самолета состоит из добровольцев, которые помогают Силам обороны Украины. Об этом пишет The New York Times.

Как Ан-28 стал "охотником на шахеды"?

В апреле стало известно, что на Ан-28 интегрировали дроны-перехватчики P1-SUN компании SkyFall. Самолет получил по три узла подвески под каждым крылом, что позволяет нести до шести перехватчиков одновременно.

Использование более дешевых дронов позволяет поражать вражеские беспилотники без применения дорогостоящих ракет класса "воздух – воздух".

Ан-28 оснащен оптической станцией, что позволяет экипажу обнаруживать воздушные цели даже в ночное время. Для поражения целей экипаж также использует шестиствольный пулемет M134 Minigun. Диспетчеры направляют самолет в район полета вражеских дронов, после чего пилот и оператор осуществляют визуальное обнаружение и поражение целей.

Экипаж Ан-28 состоит из гражданских авиаторов, которые добровольно присоединились к защите украинского воздушного пространства. Они помогают Силам обороны Украины отражать атаки российских беспилотников, выполняя важную роль в системе противовоздушной обороны.

Ан-28 в модификации "охотника на шахеды" стал эффективным инструментом в борьбе с вражескими дронами. Он уже уничтожил 213 вражеских беспилотников.

Именно ими украсили фюзеляж самолета. Среди сбитых целей Ан-28 есть "Шахед" и "Гербера". Среди эмблем можно заметить и символы, напоминающие дроны "Корсар" или "Форпост".

Какой еще самолет модифицировали украинцы?

Воздушные силы ВСУ заинтриговали украинцев, опубликовав фото истребителя МиГ-29 с новой подвеской под крылом. Детали о модификации самолета не раскрываются, однако в сообщении отмечается: "Новый день – новые вызовы!".

Это свидетельствует о появлении новых возможностей украинской боевой авиации. По меньшей мере один МиГ-29 получил специальные подкрыловые пилоны, которые отличаются от стандартных подвесок для ракет Р-27Р. Эксперты предполагают, что обновление может позволять запускать более массивные боеприпасы, средства радиоэлектронной борьбы или системы радиодетекции.

Среди возможных видов вооружения называют авиабомбы JDAM-ER, ракеты AIM-7 Sparrow, противотанковые Brimstone, противокорабельные Harpoon или ракеты класса "воздух – земля" Hellfire.

Другая версия – новые пилоны позволяют эффективнее применять ракеты AGM-88 HARM, поражая конкретные установки ПВО заблаговременно обнаруженные датчиками. Также не исключено, что подвеска выполняет функции электронной поддержки (ESM) или радиолокационного приемника самонаведения. Установка таких систем повышает безопасность самолетов в районах с плотной вражеской ПВО.