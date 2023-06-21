В Воздушных Силах ВСУ были достаточно лаконичны и не стали сообщать детали о подвеске самолета МиГ-29. "Новый день – новые вызовы!", – говорится в сообщении.

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К какому оружию могли адаптировать МиГ-29

Портал The Drive попытался разгадать загадочное сообщение воздушных сил ВСУ. Издание связывает публикацию украинских военных с желанием заявить о появлении новых возможностей в боевой авиации ВСУ.

По меньшей мере, один истребитель Миг-29 летает с новой системой подкрыловых пилонов. Украине пришлось модифицировать не один МиГ-29, чтобы адаптировать воздушные суда под современные виды вооружения.



Миг-29 летает с новой системой подкрыловых пилонов / Фото The Drive

На том месте, где под крылом Миг-29 обычно крепятся пусковые установки АКУ-470 для ракет класса "воздух-воздух" Р-27Р, теперь появились совершенно нехарактерные для этого самолета пилоны непонятного назначения.

После того как украинские МиГ-29 были модифицированы специальным пилоном для запуска ракет AGM-88 HARM, теперь самолеты, вероятно, приспособили еще под один вид вооружений.

Авторы публикации предполагают, что украинские Миг-29 получили возможность запускать какие-то более массивные боеприпасы, или в этих пилонах есть средства радиоэлектронной борьбы или радиодетекции.

JDAM-ER, AIM-7 Sparrow или Harpoon

Также это могут быть пилоны для переноса высокоточных авиабомб JDAM-ER. Другой вариант – это могут быть ракеты класса "воздух-воздух" с полуактивным радиолокационным самонаведением AIM-7 Sparrow или авиационная модификация ракет от зенитно-ракетного комплекса IRIS-T.

Авторы публикации не исключают, что МиГ-29 оснащены противотанковыми ракетами Brimstone, противокорабельными ракетами Harpoon или ракетами "воздух-земля" Hellfire.

Кроме того, речь может идти об устройствах электронной поддержки (ESM) или определенном радиолокационном приемнике самонаведения и предупреждения (RHWR).

Также существует версия, что украинские ВВС могли перейти на более эффективную тактику применения ракет HARM. Если раньше запуск ракеты производился "вслепую" в район действия вражеской ПВО, где ракета уже на месте сама находит себе цель, то сейчас украинцы могут запускать ракеты по конкретной установке ПВО, обнаруженной с помощью датчиков в загадочном пилоне еще до запуска ракеты HARM.

В конце концов, как пишет The Drive, это может быть пилон с глушителями радиоэлектронной борьбы, придающий модульный уровень защиты украинским Миг-29, действующим в чрезвычайно опасных боевых условиях.

"Плотное российское ПВО проникает вглубь контролируемой Украиной территории, особенно на высоте. Некоторая самозащита от радиоэлектронной борьбы была бы очень кстати, и ее установка имеет большой смысл", — отмечает издание.