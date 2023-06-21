У Повітряних Силах ЗСУ були досить лаконічні й не стали повідомляти деталі про підвіску літака МіГ-29. "Новий день – нові виклики!", – мовиться у повідомленні.

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До якої зброї могли адаптувати МіГ-29

Портал The Drive спробував розгадати загадкове повідомлення Повітряних Сил ЗСУ. Видання пов'язує публікацію українських військових з бажанням заявити про появу нових можливостей у бойової авіації ЗСУ.

Щонайменше один винищувач Міг-29 літає з новою системою підкрилових пілонів. Україні довелося модифікувати не один МіГ-29, щоб адаптувати повітряні судна під сучасні види озброєння.



Міг-29 літає з новою системою підкрилових пілонів / Фото The Drive

На тому місці, де під крилом Міг-29 зазвичай кріпляться пускові установки АКУ-470 для ракет класу "повітря-повітря" Р-27Р, тепер з'явилися абсолютно нехарактерні для цього літака пілони незрозумілого призначення.

Після того, як українські Міг-29 були модифіковано спеціальним пілоном для запуску ракет AGM-88 HARM, тепер літаки, ймовірно, пристосували ще під один вид озброєнь.

Автори публікації припускають, що українські Міг-29 отримали можливість запускати якісь більш масивні боєприпаси, або в цих пілонах є засоби радіоелектронної боротьби або навпаки радіодетекції.

JDAM-ER, AIM-7 Sparrow чи Harpoon

Також це можуть бути пілони для перенесення високоточних авіабомб JDAM-ER. Інший варіант – це можуть бути ракети класу "повітря-повітря" з напівактивним радіолокаційним самонаведенням AIM-7 Sparrow, або авіаційна модифікація ракет від зенітно-ракетного комплексу IRIS-T.

Автори публікації не виключають, що Міг-29 оснащені протитанковими ракетами Brimstone, протикорабельними ракетами Harpoon або ракетами "повітря-земля" Hellfire.

Крім того, може йтися про пристрої електронної підтримки (ESM) або певний радіолокаційний приймач самонаведення і попередження (RHWR).

Також є версія, що українські ВПС могли перейти на більш ефективну тактику застосування ракет HARM. Якщо раніше запуск ракети здійснювався "наосліп" в район дії ворожої ППО, де ракета вже на місці сама знаходить собі ціль, зараз українці можуть запускати ракети по конкретній установці ППО, виявленій за допомогою датчиків у загадковому пілоні ще до запуску ракети HARM.

Врешті-решт, як пише The Drive, це може бути пілон з глушниками радіоелектронної боротьби, що додає модульний рівень захисту для українських Міг-29, які діють в надзвичайно небезпечних бойових умовах.

"Щільна російська ППО проникає вглиб контрольованої Україною території, особливо на висоті. Деякий самозахист від радіоелектронної боротьби був би дуже доречним, і його встановлення має великий сенс", – зазначає видання.