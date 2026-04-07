Про те, що допомагає Україні стримувати Росію, повідомляє CBS News.

Як Україна перехоплює перевагу у війні?

Девід Петреус, який 10 разів відвідував Україну після 2022 року, заявив, що Росія втратила перевагу у війні. Він стверджує, що за останні два місяці українці досягли більших успіхів на фронті, ніж росіяни.

Він розуміє, що ця оцінка може здатися малоймовірною, оскільки Росія має переваги в живій силі, вогневій потужності та економіці. Але , як він зазначив, Україна компенсувала ці недоліки завдяки інноваціям у своїх безпілотних системах. За його словами, перевага України не в самих БпЛА, а в системі, побудованій навколо них.

Військовий вважає, що США та їх союзникам варто було б повчитись в України.

Він вважає, що справа не в зміні статей військового бюджету, а в "цілком новій концепції війни", що має містити в собі зміни доктрини, підготовки та структури сил. Україна розробила еталон, створивши безпілотні системні сили, а не просто впровадивши безпілотники в різні сили. Він вважає, що Заходу потрібно вчитися набагато швидше.

Що відомо про останні успіхи України?