О том, что помогает Украине сдерживать Россию, сообщает CBS News.

Как Украина перехватывает преимущество в войне?

Дэвид Петреус, который 10 раз посещал Украину после 2022 года, заявил, что Россия потеряла преимущество в войне. Он утверждает, что за последние два месяца украинцы достигли больших успехов на фронте, чем россияне.

Он понимает, что эта оценка может показаться маловероятной, поскольку Россия имеет преимущества в живой силе, огневой мощи и экономике. Но , как он отметил, Украина компенсировала эти недостатки благодаря инновациям в своих беспилотных системах. По его словам, преимущество Украины не в самих БпЛА, а в системе, построенной вокруг них.

Военный считает, что США и их союзникам стоило бы поучиться у Украины.

Он считает, что дело не в изменении статей военного бюджета, а в "совершенно новой концепции войны", что должно содержать в себе изменения доктрины, подготовки и структуры сил. Украина разработала эталон, создав беспилотные системные силы, а не просто внедрив беспилотники в различные силы. Он считает, что Западу нужно учиться гораздо быстрее.

Что известно о последних успехах Украины?