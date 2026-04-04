Украинский пилот установил мировой рекорд по сбиванию "Шахедов"

Операцию провели с применением новейших технологий, которые уже называют прорывом в современной войне. Об этом сообщает подразделение BULAVA.

Смотрите также Уничтожили дорогой российский дрон и ударили по железнодорожным эшелонам: детали операции ВСУ

Как украинец смог установить мировой рекорд?

Украинский военный оператор с позывным Роман "Халк" из подразделения BULAVA установил абсолютный мировой рекорд, уничтожив сразу два вражеских дрона типа "Шахед" на расстоянии 500 километров.

Уникальную операцию удалось провести с помощью перехватчика STING и инновационной системы управления HORNET VISION Ctrl.

Отмечается, что это первый в мире случай, когда оператор осуществил успешный перехват воздушных целей на такой большой дистанции от точки запуска. Более того, было уничтожено сразу две цели, что делает этот результат беспрецедентным.

По словам военных, подобные возможности значительно расширяют потенциал противодействия вражеским дронам. В частности, это позволяет уничтожать цели еще до того, как они достигнут украинского воздушного пространства или критической инфраструктуры.

Операция стала еще одним подтверждением стремительного развития украинских оборонных технологий. Военные отмечают, что такие достижения являются результатом сочетания инженерных решений, боевого опыта и эффективной подготовки операторов.

Что известно о технологии HORNET VISION Ctrl?

HORNET VISION Ctrl – это современная система дистанционного управления и координации беспилотных аппаратов, которая позволяет оператору работать на сверхбольших расстояниях. Ее ключевая особенность – возможность стабильной связи с дроном даже за сотни километров от точки запуска. Система использует защищенные каналы передачи данных, что затрудняет ее перехват или глушение со стороны противника.

Кроме того, технология обеспечивает точную навигацию и высокий уровень контроля над полетом, что критически важно при перехвате быстрых целей. Она также интегрируется с различными типами беспилотников, в частности перехватчиками, такими как STING. Благодаря этому оператор может не только отслеживать цель, но и эффективно уничтожать ее на значительном расстоянии.

Специалисты отмечают, что подобные решения открывают новый этап развития беспилотной войны. Они позволяют минимизировать риски для личного состава и значительно повышают эффективность оборонительных операций. В перспективе такие технологии могут стать ключевым элементом современных систем безопасности.

Какие еще военные технологии создали украинцы?

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о технологиях, которые использует руководство государства для мониторинга войны. По его словам, он имеет доступ к специальному устройству, где в режиме реального времени отображается ситуация на фронте. Это позволяет оперативно реагировать на угрозы и принимать решения.

В Украине работают над созданием собственной многоуровневой системы ПВО, аналогичной "Железному куполу". Эта система будет адаптирована к украинским условиям и будет включать защиту от различных воздушных угроз, таких как дроны и ракеты.



