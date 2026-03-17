Это позволяет оперативно реагировать на угрозы и принимать решения. Об этом Зеленский заявил перед парламентом Великобритании.

Смотрите также Он имеет, что надо мне, а у меня есть то, что нужно ему, – Зеленский о разговоре с Нетаньяху

Что рассказал Зеленский?

Зеленский заявил, что использует специальный планшет для мониторинга боевых действий в режиме реального времени. По его словам, на устройстве можно видеть ситуацию на передовой, включая перемещение сил и результаты боевых столкновений.

Глава государства отметил, что аналогичные устройства имеют также премьер-министр, министр обороны и представители высшего военного командования. Это позволяет ключевым лицам в системе управления страной получать актуальную информацию без задержек.

Зеленский подчеркнул, что система отражает не только события на суше, но и все воздушные угрозы, морскую ситуацию, а также украинские удары большой дальности по территории России. Таким образом формируется полная картина боевых действий в различных доменах. В частности, он показал как выглядел удар по Украине 14 февраля на этом планшете.

По словам президента, такие технологии являются важным элементом современной войны, ведь обеспечивают скорость принятия решений и координацию между военными и политическим руководством. Это особенно критично в условиях постоянных атак и изменений на фронте.

Если нужно остановить "Шахед" в Эмиратах, мы это можем сделать. Если нужно остановить его в Европе или Великобритании, мы можем это сделать. Это вопрос технологии, инвестиций и сотрудничества. И тот факт, что мы пережили эту зиму, которую Россия пыталась сделать смертельной для всех наших семей, показывает, что наши решения работают,

– сказал он.

Впоследствии президент Украины рассказал, что дал королю Чарльзу III iPad, через который можно следить за фронтом. Глава государства добавил, что он сделал это для того, чтобы продемонстрировать уважение и благодарность за помощь Британии.

Зеленский рассказал о новейших технологиях: смотрите видео

Что известно об украинских технологиях?