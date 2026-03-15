Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами 24 Канала 14 марта.
Что известно об интересе США к украинским дронам?
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американская сторона по разным каналам сигнализирует об интересе к украинским беспилотникам. Он отметил, что украинские дроны уже доказали свою эффективность в войне против России, поэтому интерес со стороны международных партнеров понятен.
"Американцы на нас выходили несколько раз. Было несколько запросов или о помощи тому или иному государству, или о помощи американцам. Наши военные контактируют на разных уровнях. Мы получали письма, звонки и просьбы во всех военных институтах. Например, я собираю Ставку. Докладывает Палиса: пришел запрос. Докладывает Федоров: пришел запрос. Докладывает Сырский: пришел запрос. Докладывает Гнатов: пришел запрос. И все они за столом сформулировали мне запросы от Соединенных Штатов. Все наши институции получили эти запросы. Мы отреагировали на них", – рассказал Зеленский.
По словам президента, Украина готова к сотрудничеству с партнерами в сфере разработки и производства таких технологий.
Глава государства подчеркнул, что беспилотные технологии стали одним из ключевых элементов современной войны. Именно поэтому Украина активно развивает это направление и готова делиться опытом с союзниками.
Зеленский отметил, что украинские производители беспилотников за годы полномасштабной войны значительно нарастили возможности, а также создали новые типы дронов – как разведывательных, так и ударных. Этот опыт, по словам президента, может быть интересным для международных партнеров, в частности для США.
Трамп отверг помощь от Украины
Американский президент резко высказался о помощи Украины для сбивания дронов на Ближнем Востоке. Так, Трамп отметил, что Зеленский – "последний человек, от которого США нужна помощь".
В то же время в NBC отметили, что президент США отказался говорить, принял ли Вашингтон помощь Киева в сфере технологий перехвата беспилотников. Кроме того, Трамп заявил, что это именно Украина отказывается идти на мирное соглашение, а Путин – "готов его заключить".