Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами 24 Канала 14 марта.

Что известно об интересе США к украинским дронам?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американская сторона по разным каналам сигнализирует об интересе к украинским беспилотникам. Он отметил, что украинские дроны уже доказали свою эффективность в войне против России, поэтому интерес со стороны международных партнеров понятен.

"Американцы на нас выходили несколько раз. Было несколько запросов или о помощи тому или иному государству, или о помощи американцам. Наши военные контактируют на разных уровнях. Мы получали письма, звонки и просьбы во всех военных институтах. Например, я собираю Ставку. Докладывает Палиса: пришел запрос. Докладывает Федоров: пришел запрос. Докладывает Сырский: пришел запрос. Докладывает Гнатов: пришел запрос. И все они за столом сформулировали мне запросы от Соединенных Штатов. Все наши институции получили эти запросы. Мы отреагировали на них", – рассказал Зеленский.

По словам президента, Украина готова к сотрудничеству с партнерами в сфере разработки и производства таких технологий.

Глава государства подчеркнул, что беспилотные технологии стали одним из ключевых элементов современной войны. Именно поэтому Украина активно развивает это направление и готова делиться опытом с союзниками.

Зеленский отметил, что украинские производители беспилотников за годы полномасштабной войны значительно нарастили возможности, а также создали новые типы дронов – как разведывательных, так и ударных. Этот опыт, по словам президента, может быть интересным для международных партнеров, в частности для США.

