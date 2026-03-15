Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 24 Каналу 14 березня.

Що відомо про інтерес США до українських дронів?

Президент України Володимир Зеленський заявив, що американська сторона різними каналами сигналізує про інтерес до українських безпілотників. Він зазначив, що українські дрони вже довели свою ефективність у війні проти Росії, тому інтерес з боку міжнародних партнерів є зрозумілим.

"Американці на нас виходили кілька разів. Було кілька запитів або про допомогу тій чи іншій державі, або про допомогу американцям. Наші військові контактують на різних рівнях. Ми отримували листи, дзвінки і прохання в усіх військових інституціях. Наприклад, я збираю Ставку. Доповідає Паліса: прийшов запит. Доповідає Федоров: прийшов запит. Доповідає Сирський: прийшов запит. Доповідає Гнатов: прийшов запит. І всі вони за столом сформулювали мені запити від Сполучених Штатів. Всі наші інституції отримали ці запити. Ми відреагували на них", – розповів Зеленський.

За словами президента, Україна готова до співпраці з партнерами у сфері розробки та виробництва таких технологій.

Глава держави підкреслив, що безпілотні технології стали одним із ключових елементів сучасної війни. Саме тому Україна активно розвиває цей напрям і готова ділитися досвідом із союзниками.

Зеленський наголосив, що українські виробники безпілотників за роки повномасштабної війни значно наростили можливості, а також створили нові типи дронів – як розвідувальних, так і ударних. Цей досвід, за словами президента, може бути цікавим для міжнародних партнерів, зокрема для США.

