Константин Немичев – один из основателей и заместитель командира полка беспилотных систем KRAKEN Третьего армейского корпуса. На фронте он с 2014 года, а в 2021 году начал готовить харьковчан к войне с Россией. Именно поэтому утром 24 февраля 600 добровольцев уже были готовы оборонять Харьков, который планировали захватить россияне.

Бойцы KRAKEN участвовали в освобождении Харьковской области в 2022 году и предотвратили повторную попытку России захватить Харьков в 2024 году. Из-за чего основатели Константин Немичев и Сергей Величко попали в список тех, кого Россия хочет ликвидировать в первую очередь. Уже было 4 безуспешные попытки их убить.

В эксклюзивном интервью 24 Каналу Константин Немичев рассказал о боях за Харьковскую область, покушениях россиян и предателях, которые до сих пор в Украине. Больше об этом – читайте далее в материале.

Обратите внимание Россияне просачиваются в Константиновку и штурмуют Родинское: как изменилась линия фронта за неделю

Из фур выгружали "зеленых человечков": об обороне Харькова и контрнаступлении

Сейчас спецподразделение KRAKEN имеет репутацию эффективной и системной структуры. Но на старте этого, очевидно, не было. Как все начиналось?

С 18 лет, с 2014 года, я был добровольцем в батальоне "Азов", который впоследствии стал полком. В период с 2014 по 2016 год получил значительный опыт – как в боевых операциях, так и в их планировании. Именно благодаря этому опыту мы вместе с собратьями остались в общем движении и начали передавать приобретенные знания гражданским.

Начали это делать, когда Россия стянула войска под Харьковскую область. Мы понимали, что нужно готовиться: понадобится эта подготовка или нет, но все равно нужно было это делать.

В 2021 году мы начали проводить тренировки на выходных. На них приходило много разных людей из Харькова – женщины, преподаватели, работники супермаркетов. За полгода их прошли 5 тысяч человек. Каждому человеку мы проговаривали, где будет сбор и как будет организована логистика в случае начала войны. Благодаря этому в 6 утра 24 февраля у нас уже было 600 человек.

Тогда у нас возникла проблема с вооружением людей, потому что мы договорились с тогдашним министром внутренних дел Денисом Монастырским о предоставлении 150 автоматов, если начнется война. Мы знали, к кому обратиться, чтобы получить оружие. Люди приходили, и во второй половине дня 24 февраля мы уже всех вооружили и выставили на позиции возле окружной дороги.

Полное интервью Константина Немичева: смотрите видео

Нужно было не просто собрать людей, а построить структуру – чтобы каждый кому-то подчинялся, чтобы была нормальная логистика, чтобы был подвоз еды и теплых вещей. Тогда о форме еще не шла речь. Бронежилеты искали, где только могли. Мы собрали людей, создали иерархию, построили подразделение фактически с нуля за каких-то 5 – 6 часов.

27 февраля был прорыв россиян в Харьков, и они зашли в сам город. На тот момент 92 бригада держала фронт, и они прорвали оборону. По их информации, здесь никого не было. Они даже не предполагали, что соберутся местные добровольцы, которые выстроят структуру, будут вооружены автоматами и коктейлями Молотова. Более того, что эти харьковчане, преимущественно без боевого опыта, будут гоняться за спецназовцами России и убивать их.

Всех россиян удалось ликвидировать, и благодаря этому мы можем сейчас находиться в Харькове и чувствовать себя довольно спокойно. А если бы тогда не удалось их выбить... Когда мы брали пленных, то они говорили, что командование убеждало их: главное – заехать в город. Мол, город пустой, там никого нет. Заезжаете – и берете 5 объектов: полиция, СБУ, горсовет, радио- и телебашня. После этого город считается захваченным изнутри, и они начали бы вытеснять армию уже с двух сторон.

Поэтому благодаря добровольцам и той работе удалось удержать город. Я очень горд, что причастен к этому. Мы приложили много усилий, и все это не было напрасно. Далее, когда мы выбили россиян, то начали разрабатывать операции, чтобы отбросить их дальше от окраин города.

Первая операция – в марте мы освободили село Ольховка, а 92 бригада освободила село Малую Рогань. Затем – Лесное, Русская Лозовая, Питомник. И так понемногу отодвинули врага от Харькова. В сентябре началось большое контрнаступление, и вы знаете об успехе этой операции. Подразделение KRAKEN было в авангарде этой операции, и нам удалось тогда сделать нереальное по всем правилам этой войны.

За этими операциями стоит большой труд ребят. Это бессонные ночи и недели. В первые дни я впервые пытался поспать 27 февраля. Поспал 3 часа, и мне уже харьковчане начали звонить, что увидели, как из гражданских фур начинают выгружать людей в зеленой форме.

Во время контрнаступления мы освободили Балаклейский район. Свою задачу мы выполнили и дошли до Изюмского района. Боевое распоряжение закончено, и нам дали отдыхать 20 часов. Через 20 часов пришло новое боевое распоряжение – ехать в Купянский район и освобождать дальше.

Все бойцы приложили столько усилий, потому что понимали, если мы сейчас остановимся и не будем наступать, то россияне начнут закрепляться. И у нас просто не было времени останавливаться. Пехота шла вперед, их догонял штаб, логистика, и это все "на колесах" было. Как результат – то, что сейчас в Харьковской области, если не ошибаюсь, только 5% захвачено врагом.

В планах не только Сумы: прогноз на действия России

Потом мы много работали и на Донбассе, и на Запорожье. Мы также остановили вторую попытку наступления на Харьков в 2024 году, потому что проводили разведку и видели накопление сил врага. Поэтому начали говорить в медиа и "по кабинетам", чтобы начали возводить инфраструктуру и фортификации. Хотя это нужно было делать раньше.

Освободили область в 2022 году, а в 2024 году начали строить фортификации именно на том направлении. Но благодаря тому, что вовремя отреагировали, удалось остановить врага. Тогда в Липцах немножко дальше россияне пришли, и мы их еще отбросили от лесополос. Но все равно сейчас враг в "буферной зоне".

Мы видим, что сейчас они и в Сумах пытаются "буферную зону" сделать. И в Харьковской области пытаются заходить на границу. Думаю, ближайшее время они будут продолжать попытки не только на Сумы, но и на Чернигов и дальше. Это их задача, и они будут пытаться ее выполнять.

Кстати, полковник запаса ВСУ Роман Свитан убежден, что Россия не имеет достаточно сил и средств для широкомасштабной операции на Севере Украины. Однако, по его мнению, вероятно, Россия будет прибегать там к провокациям, чтобы растянуть украинские силы.

Опять же, это им ничего не дает. Это только "страшилка" на карте, что они зашли на границу. На границе в большинстве случаев нет никаких крупных агломераций. Они преимущественно заходят просто в поля и стоят там. Вчера на своей территории, а здесь немножко прошли на нашу. Поэтому это дает им только то, что они оттягивают силы Украины. И, в принципе, страшилка на карте для Трампа, чтобы показать, что они захватывают много территорий.

У них много секретной информации: о предателях, которые до сих пор в Украине

Вы говорили неоднократно, что тема предательства и до сегодня в Харькове не закрыта. Почему, по вашему мнению, так происходит? И много ли там людей, которые работают на врага?

Есть люди, которые расшатывают лодку. Недавно Верховная Рада зарегистрировала еще один законопроект об антисемитизме. Окей. Но почему никто не ставит вопрос о законе об украинофобии? Есть люди, которые ненавидят Украину, но пользуются всеми привилегиями: получают пенсии, социальную помощь. Сделаем свободный коридор, пусть едут, куда хотят.

Закон об украинофобии очень важен, потому что все равно есть "ждуны", есть люди, которые сливают позиции. Поэтому с ними надо бороться. Они есть не только в определенной среде, среди пенсионеров, например, но и присутствуют во власти. Власть выбирает чиновников, а среди них тоже есть "ждуны" и предатели, и у них много секретной информации об объектах. Это очень важный вопрос. Надо ему уделять много внимания.

Мы боремся против антисемитизма, то давайте бороться и против тех людей, которые ненавидят Украину. Есть те, кому ракеты падают на головы, а они все равно ничего не понимают. Они дальше сидят в российских пабликах и пишут там комментарии. Поэтому надо этим вопросом тоже заниматься.

Продолжается пятый год полномасштабной войны, и до сих пор, я думаю, многих беспокоит вопрос, почему у власти есть такие представители, которых вы описывали. Как думаете, для этого не хватает политической воли, чтобы принять решение о запрете деятельности таких людей или как?

Если говорить о высших чиновниках, то их не сажают, потому что они кулуарно связаны с теми, кто должен сажать. Вот такой завуалированный тезис.

Четыре раза пытались убить: о покушениях россиян

Российские пропагандисты сделали вас с побратимом Сергеем Величко с позывным "Чили" личными врагами. Они добавляли вас в список погибших, пленных, говорили, что объявили вас в розыск и будут платить миллион рублей тому, кто вас найдет. Вы в топ-10 самых опасных преступников для России. Почему они так фокусируются на вас? Как думаете, вы для них настолько представляете угрозу?

Для нас это тоже был вопрос. Они начали это после того, как мы им сорвали планы по Харькову. Наши спецслужбы все равно общаются с российскими по горизонтальным контактам, и они тоже задавали этот вопрос. Ведь есть разные комбриги, главнокомандующие и много людей, на которых можно акцентировать внимание, но они нацелились на нас.

Наши фотографии висят во всех райотделах России. Там просто безумие. Поэтому у их спецслужб спросили, и они ответили, что будут нас догонять и не отпустят. Это из-за того, что мы сорвали российские планы по Харькову.

У России был план зайти в город и захватить его. Они почти реализовали его, если бы не добровольцы, поэтому это месть за Харьков. И они постоянно работают. За это время было уже 4 покушения, которые наши спецслужбы успешно сорвали. Они не остановились, и я думаю, что они и в дальнейшем будут работать.

После одного из первых раз, когда россияне сказали, что взяли вас в плен, вы с Сергеем записали видео из центра Харькова. Как на это отреагировали российские пропагандисты? Насколько серьезно вы воспринимали угрозы с их стороны?

Тогда была смешная история с депутатом российской госдумы Шамановым. Он вышел и сказал, что нас взяли в плен, что мы валяемся, даем показания. Но мы увидели на этом примере всю российскую пропаганду – она построена на лжи. На тот момент мы были в Ольховке без связи и занимались штурмовыми действиями. Люди думали, что это правда, потому что они звонили нам, а мы не отвечали.

Ночью мы вернулись, вышли на связь, а у нас "красный" телефон – все звонили, писали. Пропаганда сработала на 5 – 6 часов и все. Потом мы опровергли это все. Записали видео и сказали, что с нами все в порядке, а российская пропаганда, к сожалению, вот такая.

"Этих генералов надо отправлять на пенсию": о проблемах в ВСУ

Как сейчас работает система внутри ВСУ по сравнению с началом полномасштабной войны? Произошла ли достаточная реорганизация и все ли шаги по прогрессу осуществлены?

По моему мнению, сделано недостаточно. Я много пишу о реформах, предложениях у себя в телеграм-канале. Приведу пример: россияне до конца 2023 года воевали БТГр (батальонной тактической группой – 24 Канал), а потом перешли на дивизионную полковую структуру – то есть реорганизовались.

Украинские Вооруженные Силы реорганизовались в корпусную систему только в 2025 году. Нам нужно было столько времени, чтобы осознать, что бригадная составляющая по всей линии фронта не работает. Одну роту прикомандируют к другой бригаде, один взвод перебрасывают на другое направление, и все это создает хаос на линии фронта.

Сейчас мы видим на примере Третьего армейского корпуса, когда фронт сыпался на каком-то направлении – как только там становился корпус, то сначала враг сдерживался, а потом происходили успешные операции по освобождению нашей территории. Поэтому это демонстрирует, как должна работать иерархия.

Если рассмотреть, какие проблемы есть в армии, прежде всего это – мобилизация. Далее – обучение бойцов, работа учебных центров. Они, к сожалению, не дотягивают до уровня 2026 года по технологиям, вооружениям, навыкам.

Есть несколько учебных центров, которые реально вкладываются, потому что я лично знаю руководителей. Это – "Военная школа имени Евгения Коновальца", другие учебные центры. Их инструкторы даже приезжают на фронт, берут определенную зону ответственности и 3 – 5 месяцев воюют для того, чтобы понять, как работает эта война и какие технологии используются.

Также основные маркеры в армии – это сержанты и хорунжие. В большинстве бригад сержант – это водитель или кто-то вроде "принеси – подай". У нас сержант – это скелет наших подразделений, на котором построено все. Он непосредственно дает указания личному составу, следит за ним, учит и в конце концов ведет в бой. Поэтому надо вкладываться и формировать сержантскую вертикаль по американской системе.

Кроме того, важна хорунжая вертикаль, которая сегодня называется ППП – психологическая поддержка персонала. В большинстве украинской армии остались замполиты, а у нас это – хорунжий. Это человек, который может передавать идею, и просто рассказывать военному, зачем он здесь находится, почему ему нужно оборонять нашу страну. Это простые вещи, которые, кажется, все должны понимать, но у нас провалена коммуникация по идеологии с 1990-х годов.

В то же время Кремль бросает огромные средства на патриотическое воспитание не только российских подростков, но и на создание информационных солдат из украинских детей. Журналисты провели расследование, как Россия делает из подростков на оккупированных территориях пропагандистов. Детали – читайте по ссылке.

До полномасштабного вторжения мы создавали патриотические детские лагеря, занимались патриотическим воспитанием. Проводили уроки мужества, вводили множество проектов, чтобы воспитать поколение. Мы и сейчас этим занимаемся. У нас есть молодежные организации "Патриот" и "Центурия", в которые мы постоянно вкладываемся, где обучаем, передаем опыт. Воспитанники благодарны за это, и с каждым днем их количество растет.

Например, из детского лагеря "Слобожанин" 33 ребенка, которым исполнилось 18 лет, присоединились к подразделению. Это тоже результат. Люди правильно воспитывались с детства, и они дальше понимают, что Украину надо защищать.

Следующая важная составляющая – подготовка офицерского состава. Имеем в Украине большую проблему – это военные кафедры. Человек в большинстве случаев за деньги заканчивает военную кафедру при институте и в армию попадает уже лейтенантом. Хотя он просто не понимает, как эта система работает, что нужно делать. Но при этом уже является младшим офицерским составом и имеет людей в подчинении. Случается, что такие лейтенанты начинают управлять штурмовыми ротами. Это просто абсурд.

Поэтому нужно много внимания уделять подготовке офицерского состава. Необходимо постоянно развиваться, искать. Нет золотых стандартов вроде MDMP, TLP (комплексное планирование со штабом и малыми подразделениями – 24 Канал). Это – американские системы планирования, и их нужно адаптировать под современность Украины. Тогда это будет работать.

Относительно распределения ресурсов, как и мобилизованных, у нас происходит по телефонному праву – кто может позвонить и попросить, тому и передадут личный состав. Сегодня министр обороны Михаил Федоров занимается вопросом правильного распределения ресурсов и мобилизованных бойцов.

В Украине 5 подразделений пополняются нон-стоп. 30% личного состава в месяц идет на эти 5 бригад, а на остальные – у нас около 150 бригад – все остальные. Это неправильно, потому что все выполняют боевые задачи, все несут потери и всем нужно пополнять личный состав. Поэтому это один из моментов, которые надо менять.

Также инновации. В большинстве подразделений есть люди из сферы IT, и их нужно привлекать в подразделения инноваций. Они должны отслеживать новые технологии, внедрять их в свои бригады. Потому что, к сожалению, некоторые бригады этим не занимаются.

Когда в 2024 году мы обороняли Купянский район, то смежная бригада почти не пользовалась Mavic, объясняя это тем, что у них не было пилотов и обеспечения. Я им ответил, что у нас тоже нет, но мы ищем ресурсы, находим волонтеров, друзей, и делаем это постоянно.

У нас есть свой рекрутинг: мы сами набираем людей, сами их обеспечиваем. Государство обеспечивает нас, если речь идет о средствах разведки и ударных – из всех потребностей на 20%, а 80% ищем своими силами. Нам помогают субвенции общины, друзья, волонтеры. Это все – глобальная работа, и ее нужно выполнять другим бригадам также.

Кстати, и Главнокомандующий Александр Сырский, и многие военные признают, что процесс мобилизации оставляет желать лучшего. На нее влияют замкнутые круги в виде сроков службы и работы ТЦК, которые обеспечивают мобилизацию. Кроме того, и Россия не стоит в стороне и проводит информационные операции, чтобы сорвать мобилизацию в Украине. Как сегодня комплектуется украинская армия – читайте в материале 24 Канала.

А некоторые командиры привыкли сидеть и ждать, когда им что-то принесут, дадут, привезут мобилизованных. Возможно, у нас другой подход, потому что мы добровольцы и понимаем, зачем все это делаем. Поэтому у нас есть успешные операции, успешные кейсы.

Один из основных вопросов – это борьба с бюрократией. Есть много полковников, генералов старой формации. Когда им подаешь рапорты с электронной подписью, они говорят, что им лучше на бумажке написать. Таких очень много, и это нужно менять. Современные же полковники и генералы акцентируют именно на инновациях. Например, Андрей Билецкий постоянно ищет пути решения вопроса, чтобы сохранить личный состав, а для этого нужно использовать технологии.

Я считаю, что генералов, полковников старой формации надо отправлять на пенсию. Пусть они листовки в Viber отправляют, а не управляют такой машиной, как ВСУ. Очень важно, чтобы в нашу армию пришли инновации, технологии, чтобы мы уменьшили бюрократическую нагрузку. А самое главное – это сохранение личного состава. Сейчас работает комиссия по подсчету потерь личного состава. К сожалению, есть подразделения, которые не ценят жизни людей.

"Люди уже сходят с ума": о СОЧ и переводе

Еще одна проблема, на которую вы обращали внимание, – это система перевода. Как вы видите ее реорганизацию чтобы предоставить возможность людям переходить в другие подразделения?

Система перевода не работает. Можно перевестись через СОЧ, но сейчас это трудный путь. Если правильно подходить к личному составу: выстраивать общение, иерархию и все другие моменты, то личный состав не будет массово переводиться.

Решить этот вопрос можно следующим образом. Со стороны бойца нужно разрешить перевод раз в год в любую бригаду. Со стороны подразделения – командир бригады, подразделения имеет право вето. Например, есть 60% переводов. 40% людей, которые хотят перевестись, – он должен отпустить, а на 60% – работает его право вето. То есть командир говорит, что без этого бойца он не сможет закрыть кадровую историю, и поэтому накладывает вето.

Но он знает, что люди хотят перевестись, и в следующем месяце они снова пришлют заявку. Поэтому он уже понимает, что ему нужно заменять их. И через определенный период они попадут в те 40%, которые надо отпустить. Однако это запустит процесс, когда, условно говоря, выживут сильнейшие (бригады, – 24 Канал). Например, будут бригады, где плохо относятся к личному составу, и оттуда люди будут пытаться перевестись в те бригады, где лучше.

Приведу пример. Есть бригады, где примерно 3 тысячи личного состава, а есть Третья штурмовая, где более 10 тысяч личного состава. Люди туда хотят идти. Там правильно работает рекрутинг: командиры и личный состав подбираются под те или иные направления.

Поэтому если мы позволим переводы, то должны быть готовыми к тому, что из определенных бригад люди будут массово переводиться, потому что они неэффективны. Если мы готовы к этому, то необходимо принимать решение. Возможно, нам и не нужно столько много бригад, а надо увеличивать существующие организмы, которые уже дают результат. Надо наращивать на них большие подразделения. Речь идет о бригадах, корпусах и тому подобное.

Понятно, что есть эффективные бригады, которые держат более десятков километров фронта, а есть бригады, которые держат 2 – 3 километра фронта и не могут или не хотят больше. Вероятнее – не хотят, потому что в этой жизни возможно все, если есть желание.

Отдельная тема для обсуждения – СОЧ. Как мотивировать украинских бойцов не идти в СОЧ? Сегодня на уровне общества продолжаются дискуссии, ведь процент СОЧ, к сожалению, до сих пор большой. Как решать эту проблему?

Нужно работать с личным составом. Сержантская и хорунжая вертикали – это два мостика работы с личным составом. Например, в Третьем армейском корпусе – наименьшее количество СОЧ в целом по всей армии. Потому что работают все вертикали. Конечно, есть люди, которые устали, которые уже с ума сходят, потому что пятый год войны. Такое есть, но нет массовых историй. И нужно это распространять на всю армию.

"Тех, кто ингнорирует повестку, надо наказывать": о мобилизации

Если говорить о мобилизации, то сейчас большие скандалы возникают относительно действий ТЦК. Есть информация о том, что будут созданы так называемые Офисы комплектования, но будут ли они эффективными? И как сделать мобилизационный процесс максимально эффективным, чтобы привлекать в армию мотивированных людей даже уже на пятый год полномасштабной войны? Как организовать эту систему, чтобы она работала в пользу армии?

Нужно ответить на простые вопросы. Если мы хотим сохранить страну, нам нужна сильная армия. Однако она несет потери и ее нужно пополнять. Увеличить количество войска можно благодаря рекрутингу, которым занимаемся мы и другие бригады. Но с рекрутинга уже не хватает мотивированных бойцов в таком количестве, чтобы компенсировать потери украинской армии.

Тогда нужна мобилизация, а если ее не будет, тогда можно паковать чемоданы и выходить. Мобилизация – это типичная практика всех воюющих стран. Разберем, как происходит этот процесс.

У человека, который получил повестку, есть срок, чтобы явиться в офис комплектования или в рекрутинговый центр какой-то бригады. Например, рекрутинговый центр бригады KRAKEN, где человека оформляют, помогают пройти по всем инстанциям и распределяют в подразделение, где он воюет. Или человек приходит в офис комплектования, ее распределяют по бригадам, которым больше всего нужны люди; там также сопровождают человека, и он идет в армию.

Не пропустите С июня уже будут изменения, – Зеленский раскрыл детали масштабной реформы ВСУ

Если человек игнорирует повестку, надо определить определенный срок, чтобы он смог закрыть свои вопросы и явиться в офис комплектования. Если он игнорирует повестку, то получается, что нарушает Закон Украины и после этого его можно привлекать к ответственности. Речь идет о подаче в розыск, аресте движимого и недвижимого имущества и всех других моментах, которые действуют в отношении нарушителей.

Когда человека подали в розыск, этим занимаются правоохранительные органы, то есть полиция. У нее есть все средства, чтобы искать человека, отслеживать телефон и тому подобное. Полиция находит злоумышленника, который нарушает закон, и задерживает его. У него есть право, например, подписать контракт в штурмовой полк, чтобы отбелиться от нарушения закона.

Если человек принадлежит к определенной религиозной организации и не хочет воевать из-за веры, то я не сторонник того, чтобы сажать его за решетку. Тогда мы будем переполнять тюрьмы, и это не принесет результата. Поэтому этих людей можно отправлять, например, на строительство фортификаций, чтобы они помогали государству. Имеем большую границу с Россией и Беларусью, поэтому там есть чем заниматься.

Можно уже начинать строить фортификации, которые нам понадобятся и после полномасштабной войны. Нужно копать рвы, ставить стены, колючую проволоку – все это понадобится, потому что Россия никуда не денется. Поэтому можно людей, которые сознательно нарушают закон, отправлять на такие исправительные работы на определенный период. Подходит?

Надо у общества спрашивать.

Есть много схем, которые можно внедрять. Также есть разные моменты на улицах с ТЦК, есть разное доверие у людей с ТЦК. Но это можно сделать нормально. Можно человека, который нарушает закон, наказывать как злоумышленника. Это будет работать.

Полное интервью Константина Немичева – смотрите в видео 24 Канала!