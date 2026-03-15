Более того, Трамп заявил, что последний человек, от которого США нужна помощь, – это Зеленский. Об этом американский президент сказал в интервью для NBC News.

Что сказал Трамп о Зеленском?

В воскресенье, 15 марта Дональд Трамп дал 30-минутное интервью для NBC News, в котором сделал ряд резких заявлений в адрес Владимира Зеленского. В частности, он в очередной раз подчеркнул, что это якобы Украина отказывается идти на мирное соглашение, а Путин – "готов его заключить".

Я удивлен, что Зеленский не хочет заключать соглашение. Скажите Зеленскому, чтобы он заключил соглашение, потому что Путин готов к соглашению,

– сказал Трамп в интервью.

Также американский президент добавил, что с Зеленским якобы "гораздо сложнее договориться".

Кроме того, американский президент резко высказался о помощи Украины для сбивания дронов на Ближнем Востоке. Так, Трамп отметил, что Зеленский – "последний человек, от которого США нужна помощь".

В то же время в NBC отметили, что президент США отказался говорить, принял ли Вашингтон помощь Киева в сфере технологий перехвата беспилотников.

Другие заявления Трампа в интервью

Большая часть интервью американского президента была посвящена боевым действиям на Ближнем Востоке. Так, Трамп отметил, что Иран хочет заключить соглашение, однако США пока отказываются от этого, потому что "условия не слишком хорошие".

Также в разговоре с журналистами он поставил под сомнение, вообще жив ли новый лидер Ирана Моджтаба Хаменеи. Трамп объяснил, что на такие мысли наталкивает тот факт, что Хаменеи еще ни разу не появлялся на публике.

Говоря о санкциях на российскую нефть, президент США предположил, что они могут вернуться. Впрочем, это произойдет только после того, как пройдет "кризис" на Ближнем Востоке.