Такое заявление он сделал в телефонном интервью Брайану Килмиду на Fox News.

Как Трамп отреагировал на предложение Украины?

Комментируя недавнее предложение Украины, в частности президента Владимира Зеленского, о помощи в противодействии иранским "Шахедам", Дональд Трамп публично отрицал возможность поддержки, отклонив идею.

Война с Ираном скоро закончится, поэтому нам больше не нужна помощь Украины в борьбе с беспилотниками. Военных возможностей США достаточно, чтобы самостоятельно противостоять воздушным угрозам,

– сказал американский президент.

В то же время заметим, что, по словам Владимира Зеленского, не менее 10 стран обратились к Украине с просьбой помочь, поскольку противодействие таким угрозам требует не только перехватчиков, но и практического опыта.

Кто обратился за помощью к Украине?