Таку заяву він зробив у телефонному інтерв’ю Браяну Кілміду на Fox News. Про це повідомляє Clash Report.

Як Трамп відреагував на пропозицію України?

Коментуючи нещодавню пропозицію України, зокрема президента Володимира Зеленського, стосовно допомоги у протидії іранським "Шахедам", Дональд Трамп публічно заперечив можливість підтримки, відхиливши ідею.

Війна з Іраном незабаром закінчиться, тому нам більше не потрібна допомога України у боротьбі з безпілотниками. Військових можливостей США достатньо, щоб самостійно протистояти повітряним загрозам,
– сказав американський президент.

Водночас зауважимо, що, за словами Володимира Зеленського, щонайменше 10 країн звернулись до України із проханням допомогти, оскільки протидія таким загрозам потребує не лише перехоплювачів, а й практичного досвіду.

Хто звернувся за допомогою до України?

  • WSJ писало, що нафтовий гігант Saudi Aramco веде переговори щонайменше з двома українськими компаніями щодо купівлі дронів-перехоплювачів, які можуть допомогти захистити нафтові родовища від іранських атак.

  • Український президент раніше повідомляв, що Київ відправив три професійні команди на Близький Схід, зокрема, в ОАЕ, Катар та Саудівську Аравію для допомоги з питаннями безпеки та протидії безпілотникам.

  • Так, Україна заявляла, що готова поділитися зі союзниками досвідом боротьби з дронами-камікадзе та власними технологіями перехоплення безпілотників в обмін на ракети для систем протиповітряної оборони Patriot.

  • До слова, Україна стурбована через сигнали від США стосовно подальшої допомоги для захисту від російських атак. Ідеться зокрема, про додаткові системи ППО, яких Вашингтон потребує через конфлікт проти Ірану.