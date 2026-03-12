Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.

Купівлю яких дронів наразі обговорюють?

За словами джерел видання, компанія намагається швидко придбати такі дрони, випередивши навіть уряд країни і регіональних конкурентів, зокрема Катар.

Наразі Aramco вже веде переговори з українськими компаніями SkyFall (виробник дрона-перехоплювача P1-SUN) та Wild Hornets (виробник дрона-перехоплювача Sting).

Водночас уряд Саудівської Аравії також веде переговори з Україною щодо закупівлі таких дронів. Крім того, саудівські чиновники обговорювали співпрацю з українською компанією Phantom Defense, яка виробляє системи радіоелектронної боротьби для виведення з ладу зв'язку безпілотників.

За словами саудівських чиновників, знайомих із ситуацією, у суботу, 7 березня, нафтове родовище Беррі атакував дрон, імовірно запущений з Ірану. Останніми днями енергетична інфраструктура та нафтові родовища країн Перської затоки також неодноразово ставали цілями іранських ударів.

Україна допомагає протидіяти "Шахедам": що відомо?