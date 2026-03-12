Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Покупку каких дронов сейчас обсуждают?

По словам источников издания, компания пытается быстро приобрести такие дроны, опередив даже правительство страны и региональных конкурентов, в частности Катар.

Сейчас Aramco уже ведет переговоры с украинскими компаниями SkyFall (производитель дрона-перехватчика P1-SUN) и Wild Hornets (производитель дрона-перехватчика Sting).

В то же время правительство Саудовской Аравии также ведет переговоры с Украиной по закупке таких дронов. Кроме того, саудовские чиновники обсуждали сотрудничество с украинской компанией Phantom Defense, которая производит системы радиоэлектронной борьбы для вывода из строя связи беспилотников.

По словам саудовских чиновников, знакомых с ситуацией, в субботу, 7 марта, нефтяное месторождение Берри атаковал дрон, предположительно запущенный из Ирана. В последние дни энергетическая инфраструктура и нефтяные месторождения стран Персидского залива также неоднократно становились целями иранских ударов.

Украина помогает противодействовать "Шахедам": что известно?