Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.
Покупку каких дронов сейчас обсуждают?
По словам источников издания, компания пытается быстро приобрести такие дроны, опередив даже правительство страны и региональных конкурентов, в частности Катар.
Сейчас Aramco уже ведет переговоры с украинскими компаниями SkyFall (производитель дрона-перехватчика P1-SUN) и Wild Hornets (производитель дрона-перехватчика Sting).
В то же время правительство Саудовской Аравии также ведет переговоры с Украиной по закупке таких дронов. Кроме того, саудовские чиновники обсуждали сотрудничество с украинской компанией Phantom Defense, которая производит системы радиоэлектронной борьбы для вывода из строя связи беспилотников.
По словам саудовских чиновников, знакомых с ситуацией, в субботу, 7 марта, нефтяное месторождение Берри атаковал дрон, предположительно запущенный из Ирана. В последние дни энергетическая инфраструктура и нефтяные месторождения стран Персидского залива также неоднократно становились целями иранских ударов.
Украина помогает противодействовать "Шахедам": что известно?
11 марта на Ближний Восток отправились три украинские группы специалистов по беспилотникам. Для обсуждения направлений сотрудничества в Объединенные Арабские Эмираты также прибыл секретарь СНБО Рустем Умеров.
Советник министра обороны, основатель БФ "Сообщество Стерненко" Сергей Стерненко рассказал 24 Каналу, что количество экспертов, которых отправили на Ближний Восток, не повлияет на защиту воздушного пространства Украины.
Стоит отметить, что, по данным западных СМИ, Киев предлагал предоставить США собственные технологии для сбивания иранских ударных беспилотников еще в прошлом году. Однако тогда американцы не оценили такое предложение.