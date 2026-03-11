Про це 24 Каналу розповів радник міністра оборони, засновник БФ "Спільнота Стерненка" Сергій Стерненко, зауваживши, що згодом Україна зможе просити набагато більше в замін. Зокрема, конкретні засоби для збиття російської балістики.

Як Україна допоможе арабським країнам і що може отримати?

Радник міністра оборони зазначив, що Україна вже має спільне виробництво дронів-перехоплювачів з Великою Британією. Тому немає перешкод, щоб реалізовувати такі програми з іншими партнерами, зокрема США.

Водночас на Близький Схід Україна вже відправила декілька фахівців, щоб вони допомогли країнам Перської затоки.

Та кількість експертів, яких ми відправили, є на рівні статистичної похибки. Тому це не плине на нашу обороноздатність та захист повітряного простору,

– наголосив він.

Стерненко пояснив, що натомість це допоможе Україні з геополітичного огляду. Адже тепер ми показуємо партнерам, що наші відносини можуть бути на рівні співробітництва.

Зауважте! Політолог Вадим Денисенко вважає, що така допомога від України – це величезний прорив і величезна дипломатична перемога для нас. На його думку, участь українських фахівців здатна вплинути на сприйняття України та війни між Києвом і Москвою.

Володимир Зеленський вже повідомляв, що ми можемо допомогти США, але нам потрібні засоби для перехоплення балістики. В Україні немає власного виробництва проти балістичних ракет. Мовиться про ракети PAC-3 до ЗРК Patriot, які сьогодні виробляють в обмеженій кількості.

