Про це повідомив український президент Володимир Зеленський у відповідь на питання щодо занепокоєнь у звʼязку з наслідками війни на Близькому Сході в інтерв'ю Rai Italia.

Чи припиниться допомога США?

Президент констатував, що Іран тривалий час передавав Росії озброєння для здійснення атак на Україну, проте наразі це занепокоєння дещо зменшилося, оскільки у поточній ситуації Тегеран навряд чи підтримуватиме Москву.

Попри це, колись Росія отримала від Ірану ліцензії, які дозволяють створювати їхні ракети та безпілотники самостійно. Водночас є невтішні офіційні та неофіційні сигнали від американської сторони щодо підтримки надалі.

Є занепокоєння через сигнали від Сполучених Штатів Америки, публічні і непублічні, які говорять про продовження цієї військової операції, і що у звʼязку із цим вони будуть розраховувати на додаткові системи ППО для себе і союзників,

– написав він.

На його думку, у разі затяжної війни США можуть зменшити поставки систем ППО та ракет до них. За словами Володимира Зеленського, вони будуть дивитися на можливості виробництв ракет-перехоплювачів РАС-2, РАС-3.

Які наслідки може мати для України ескалація на Близькому Сході?