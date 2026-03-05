Від початку конфлікту Іран випустив сотні балістичних ракет і дронів по країнах Перської затоки. Більшість із них перехопили, зокрема, за допомогою ракет-перехоплювачів PAC-3 системи Patriot. Саме ними Україна захищається від російської балістики, пише Reuters.

Як війна в Ірані вплине на захист українського неба?

За словами Сергія Кузана, керівника київського аналітичного центру "Український центр безпеки та співпраці", приблизно 600 ракет PAC-3, які щороку виробляє компанія Lockheed Martin, уже недостатньо для потреб США та їхніх союзників у Перській затоці – не кажучи вже про Україну.

Фабіан Гоффманн, дослідник з Університету Осло, зазначив, що країни Перської затоки мають значні запаси ракет для системи Patriot, тому навряд чи повністю їх вичерпають. Однак з часом їм, можливо, доведеться більш вибірково використовувати ці ракети, особливо якщо інтенсивність іранських обстрілів змінюватиметься.

На думку Миколи Бєлєскова з державного Національного інституту стратегічних досліджень у Києві, ширшого дефіциту можна уникнути, якщо США та Ізраїлю вдасться знищити іранські запаси ракет і пускові установки в найближчі дні.

Нагадаємо, що переважна більшість ракет Patriot, які отримує Україна, надаються європейськими країнами в межах програми PURL – ініціативи під керівництвом НАТО, запущеної торік для закупівлі американської зброї для України.

Союзники України зобов'язалися передати 37 ракет PAC-3 після останньої зустрічі в середині лютого.

Однак є занепокоєння, що якщо війна з Іраном затягнеться, затримки з постачанням за програмою PURL можуть посилитися, оскільки США витрачатимуть власні запаси.

Високопосадовець Міноборони США підтвердив, що раніше вже виникали затримки у постачаннях через виробничі обмеження, і попередив, що ситуація може погіршитися, якщо війна з Іраном стане тривалою.

США також мають право в будь-який момент пріоритетно спрямувати поставки собі замість інших країн.

Аналітик Black Bird Group Еміль Кастехельмі зазначив, що якщо протиповітряна оборона України суттєво ослабне, військовим доведеться ухвалювати складні рішення щодо того, що саме захищати. Він нагадав, що Україна повинна захищати не лише енергетичну інфраструктуру, а й свою промисловість та військові бази.

Гоффманн сказав, що Україні важливо навчитися атакувати російські заводи з виробництва ракет власними ракетами вглиб території Росії. "Ракетна оборона – це лише тимчасовий захист, поки ви не зможете ослабити наступальні можливості ворога", – пояснив він. Також він зазначив, що Україні та її союзникам потрібно вкладати гроші в розвиток ракет, бо українські далекобійні дрони поки занадто слабкі, щоб завдавати серйозної шкоди.

Що відомо про загрозу дефіцит ракет ППО для України?