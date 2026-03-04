Про це Суспільному повідомило джерело в українській делегації.
Чи відбудеться наступний раунд мирних переговорів?
Наразі дата і місце наступного раунду переговорів між США, Україною і Росією не визначені.
Дати та місця проведення наступного раунду тристоронніх переговорів поки немає,
– повідомляє джерело.
Черговий раунд переговорів мав відбутися у проміжок з 5 по 9 березня в Абу-Дабі.
Що Зеленський казав про наступний раунд переговорів?
Президент України Володимир Зеленський зазначав ЗМІ, що переговори мали б відбутися в Абу-Дабі.
Водночас, якщо через війну на Близькому Сході вони змінять локацію, то, за словами президента, Україна готова вести їх деінде. Серед варіантів Зеленський називав Туреччину і Швейцарію.