Про це Суспільному повідомило джерело в українській делегації.

Чи відбудеться наступний раунд мирних переговорів?

Наразі дата і місце наступного раунду переговорів між США, Україною і Росією не визначені.

Дати та місця проведення наступного раунду тристоронніх переговорів поки немає,

– повідомляє джерело.

Черговий раунд переговорів мав відбутися у проміжок з 5 по 9 березня в Абу-Дабі.

Що Зеленський казав про наступний раунд переговорів?