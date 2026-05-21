Про це 24 Каналу розповів американський політик, громадський діяч, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус, зазначивши, що, зокрема, Трампу вдалось дистанціювати Пекін від Ірану. Однак найголовнішою є інша заява Сі Цзіньпіна щодо України.

Дивіться також Ми кожного фотографували, – оборонець Маріуполя пригадав чіткі дії перед виходом з "Азовсталі"

Про створення 2 груп по закінченню війни в Україні

За словами республіканця, китайський лідер заявив, що війна в Україні має завершитись на справедливих умовах.

Тому після поїздки Трампа в Китай створили 2 групи по закінченню війни в Україні – китайську та американську. Останню очолює Марко Рубіо,

– наголосив він.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Однак щоб ці дві групи працювали ефективно, Пекін повинен повністю відмовитись від допомоги для Росії.

Звернітьу вагу! Аналітик, президент ГО "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов пояснив, що питання російсько-української війни є важливим і для Китаю, і для США. Воно підіймалося в одному блоці обговорення разом із Тайванем та війною в Ірані.

Пінкус про 2 групи по закінченню війни: дивіться відео

Пінкус додав, що результати цієї зустрічі вплинули і на зустріч Сі з Володимиром Путіним, яка відбулась згодом. Російський диктатор розраховував на постачання нафти та газу з Росії в Китай, але китайський лідер йому відмовив. Також Пекін вирішив не продовжувати російський проєкт "Сила Сибіру-2". Це ляпас Путіну, адже Сі пообіцяв купувати нафту та газ в Америці.

Як відбувалась зустріч Трампа та Сі?