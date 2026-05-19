Про таке інформують російські медіа. Інформацію про урочистості на летовищі передає ТАСС.

Як зустріли диктатора у Китаї?

В аеропорту Шоуду на червоній доріжці російського президента зустрів міністр закордонних справ КНР Ван І, який відповідає за координацію китайсько-російських самітів і також залучений до дипломатичних ініціатив Пекіна щодо врегулювання війни в Україні.

Після прибуття Путін пройшов повз почесну варту та групу студентів, які вітали його з прапорами Китаю і Росії та вигукували привітання.

Для пересування під час візиту йому надали спеціальний лімузин Aurus, доставлений з Росії. Водночас подібна практика застосовувалася і під час візиту Дональда Трампа до Пекіна, коли він користувався броньованим Cadillac One разом із супровідними броньованими авто американського виробництва, які також були привезені зі США.

Довідка. Міжнародний аеропорт Шоуду – головний повітряний хаб Пекіна та один із найзавантаженіших аеропортів світу. Розташований лише за 20 км на північний схід від центру китайської столиці, він є головним вузлом для авіакомпанії Air China.

Чого очікувати від зустрічі Сі й Путіна?

Візит розрахований на два дні: 19 та 20 травня. Основні заходи заплановані на 20 травня: очікуються переговори Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна спочатку у вузькому колі, а згодом – у розширеному форматі за участю делегацій обох країн. Під час візиту до Китаю Путін та Сі Цзіньпін можуть підписати близько 40 договорів про співпрацю.

Загалом зазначалося, що візит приурочено до 25-ї річниці Договору про добросусідство. Раніше також повідомляли, що на зустрічі Путіна й Сі очікується обговорення низки міжнародних і регіональних питань, серед яких, імовірно, будуть і війна проти України, а також ситуація на Близькому Сході.

У межах заходів запланована участь у відкритті так званих "років освіти" між двома країнами. Окрім цього, програмою передбачена зустріч російської делегації з прем'єром Державної ради Китаю Лі Цяном, під час якої сторони мають обговорити перспективи розвитку торговельно-економічної співпраці.

Наразі для Кремля дипломатичний візит відбувається в непростих умовах, оскільки вплив Пекіна на Москву поступово зростає, і Росія змушена шукати способи балансування у відносинах із ключовим партнером.

Кандидат політичних наук і міжнародний експерт Станіслав Желіховський у коментарі 24 Каналу зазначив, що Китай не прив'язується до жодної окремої сторони, а діє виключно, виходячи зі своїх національних інтересів. За його словами, Пекін прагне посилювати власні геополітичні позиції та розширювати свій вплив у світі.

Нещодавно Пекін відвідав Дональд Трамп: які підсумки?

Візит очільника Білого дому до Китаю тривав 13 – 15 травня. Під час перемовин обговорювали Україну, а також можливу взаємодію США, Китаю та Росії, зокрема щодо протидії Міжнародному кримінальному суду. Основними темами також були торгівля, ситуація навколо Ірану та Тайваню.

Після зустрічей із Сі Цзіньпіном Трамп заявив про досягнення низки торговельних домовленостей і узгодження позицій з окремих міжнародних питань, включно з неприпустимістю ядерної зброї в Ірані та необхідністю стабілізації ситуації на Близькому Сході.

Він також заявив, що США перебувають у періоді "неймовірного піднесення" під час його другого президентського терміну та загалом позитивно оцінив результати візиту.