Відеозвернення диктатора до китайців вийшло довшим, ніж до власних громадян на Новий рік. Текст заяви розмістили на сайті Кремля, повідомляє 24 Канал.

Про що говорив Путін у зверненні?

У промові, адресованій китайцям, президент Росії всіляко вихваляв китайського лідера та наголошував на важливості свого візиту.

Дорогі китайські друзі, вітаю вас! Радий вкотре відвідати Пекін на запрошення мого давнього доброго друга голови КНР Сі Цзіньпіна. Регулярний обмін взаємними візитами та проведення російсько-китайських переговорів на найвищому рівні – важлива, невід'ємна частина наших спільних зусиль щодо розвитку всього комплексу відносин між двома країнами,

– заявив Володимир Путін.

Він нагадав, що 25 років тому обидві країни підписали договір про дружбу, який сформував міцне партнерство. Російський диктатор розповів, що російсько-китайські відносини досягли безпрецедентного рівня. Президент Росії казав про "атмосферу взаєморозуміння та довіри, готовності співпрацювати на взаємних і рівноправних засадах, вести шанобливий діалог".

На думку Путіна, Росія та Китай розвивають контакти у політиці, економіці, оборонній сфері, розширюють гуманітарні обміни. Він пообіцяв, що саме ці питання будуть головними під час зустрічі двох лідерів.

Як Росія стає залежною від Китаю?

Путін заявив, що цінує готовність Сі Цзіньпіна продовжувати співпрацю з Росією. Диктатор хвалився запровадженням безвізового режиму між обома країнами.

Володимир Путін. сказав, що в Росії з великою повагою ставляться до історії Китаю, його здобутків у культурі, мистецтві, науці. Він додав, що обидві народи зацікавлені в тому, щоб краще розуміти один одного.

Російський диктатор, майже повністю ізольований на Заході, заявзято переконував, що Москва й Пекін не дружать проти когось. Путін заявив, що цінує готовність Сі Цзіньпіна продовжувати співпрацю з Росією. Міжнародний злочинець додав, що обидві країни працюють на справу миру. Потім очільник країни-агресорки цинічно додав, що Росія з Китаєм виступають за захист міжнародного права та положень Статуту ООН.

Зверніть увагу! Кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський у розмові з 24 Каналом заявив, що Пекін має намір розширити власний геополітичний вплив. Китай розглядає Росію як ресурсну базу та партнера, якого можна використати у власних інтересах. Якщо Кремль не зблизиться із США, вважає експерт, його поглинатиме Китай. Пекін зможе надати Москві все, що необхідно, принаймні на цьому етапі. Однак це матиме свою ціну.

Також Путін наголосив на важливості регіональних організацій по типу БРІКС, в якому, нагадаємо, не Росія, а саме Китай відіграє роль лідера.

Як пройшов саміт між Китаєм та США

15 травня президент США Дональд Трамп здійснив візит до Китаю. Він заявив, що обговорив питання України із Сі Цзінпінем.

Після саміту з'явилась інформація, що Сі Цзіньпін казав Трампу, що Путін пошкодує про війну в Україні. На брифінгу зовнішньополітичного відомства Китаю речник Ґо Цзякунь спростував інформацію про нібито критичні висловлювання Сі Цзіньпіна щодо дій Володимира Путіна, натомість наголосив, що такі повідомлення не відповідають дійсності.

Результатом зустрічі лідерів США та Китаю стали обіцянки знизити мита. Серед інших домовленостей: Пекін планує придбати 200 літаків у Вашингтону, а також розглядає питання імпортних ліцензій на м'ясні заводи та імпорт птиці з деяких штатів США.