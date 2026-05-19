Видеообращение диктатора к китайцам получилось длиннее, чем к собственным гражданам на Новый год. Текст заявления разместили на сайте Кремля, сообщает 24 Канал.

О чем говорил Путин в обращении?

В речи, адресованной китайцам, президент России всячески восхвалял китайского лидера и подчеркивал важность своего визита.

Дорогие китайские друзья, приветствую вас! Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего хорошего друга председателя КНР Си Цзиньпина. Регулярный обмен взаимными визитами и проведение российско-китайских переговоров на самом высоком уровне – важная, неотъемлемая часть наших совместных усилий по развитию всего комплекса отношений между двумя странами,

– заявил Владимир Путин.

Он напомнил, что 25 лет назад обе страны подписали договор о дружбе, который сформировал прочное партнерство. Российский диктатор рассказал, что российско-китайские отношения достигли беспрецедентного уровня. Президент России говорил об "атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на взаимных и равноправных началах, вести уважительный диалог".

По мнению Путина, Россия и Китай развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере, расширяют гуманитарные обмены. Он пообещал, что именно эти вопросы будут главными во время встречи двух лидеров.

Как Россия становится зависимой от Китая?

Путин заявил, что ценит готовность Си Цзиньпина продолжать сотрудничество с Россией. Диктатор хвастался введением безвизового режима между обеими странами.

Владимир Путин. сказал, что в России с большим уважением относятся к истории Китая, его достижений в культуре, искусстве, науке. Он добавил, что оба народа заинтересованы в том, чтобы лучше понимать друг друга.

Российский диктатор, почти полностью изолирован на Западе, заявлял, что убеждал, что Москва и Пекин не дружат против кого-то. Путин заявил, что ценит готовность Си Цзиньпина продолжать сотрудничество с Россией. Международный преступник добавил, что обе страны работают на дело мира. Затем глава страны-агрессора цинично добавил, что Россия с Китаем выступают за защиту международного права и положений Устава ООН.

Обратите внимание! Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский в разговоре с 24 Каналом заявил, что Пекин намерен расширить собственное геополитическое влияние. Китай рассматривает Россию как ресурсную базу и партнера, которого можно использовать в собственных интересах. Если Кремль не сблизится с США, считает эксперт, его будет поглощать Китай. Пекин сможет предоставить Москве все, что необходимо, по крайней мере на этом этапе. Однако это будет иметь свою цену.

Также Путин отметил важность региональных организаций по типу БРИКС, в котором, напомним, не Россия, а именно Китай играет роль лидера.

Как прошел саммит между Китаем и США

15 мая президент США Дональд Трамп совершил визит в Китай. Он заявил, что обсудил вопрос Украины с Си Цзинпинем.

После саммита появилась информация, что Си Цзиньпин говорил Трампу, что Путин пожалеет о войне в Украине. На брифинге внешнеполитического ведомства Китая представитель Го Цзякунь опроверг информацию о якобы критических высказываниях Си Цзиньпина относительно действий Владимира Путина, зато отметил, что такие сообщения не соответствуют действительности.

Результатом встречи лидеров США и Китая стали обещания снизить пошлины. Среди других договоренностей: Пекин планирует приобрести 200 самолетов у Вашингтона, а также рассматривает вопрос импортных лицензий на мясные заводы и импорт птицы из некоторых штатов США.