Глава МИД Китая Ван И признал, что одной из тем, которую затронули на встрече Трамп и Си, была война в Украине. Правда во время брифинга для СМИ китайский министр назвал ее "кризисом".

Смотрите также Трамп неожиданно "слил" Тайвань: почему США не будут воевать за остров с Китаем

О чем говорили Трамп и Си?

По словам Ван И, и Китай, и США якобы заинтересованы в том, чтобы боевые действия в Украине как можно быстрее завершились.

Министр подчеркнул, что обе стороны "по-своему" уже прилагали усилия для того, чтобы способствовать переговорам и мирному урегулированию конфликта.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Трамп и Си согласились, что сложные проблемы не имеют простых решений. Несмотря на это, диалог и политическое урегулирование остаются единственным путем.

Ван И подчеркнул, что политики договорились продолжать контакты по "украинскому кризису". Обе стороны, по словам министра, готовы "играть конструктивную роль" в содействии политическому решению конфликта.

К слову, ранее сам Дональд Трамп признался, что говорил с Си об Украине. Президент США заявил, что и он, и лидер Китая стремятся к урегулированию войны.

Отдельно он упомянул массированный удар по Украине 13 – 14 мая, назвав его "позором".

Почему Путин массированно атаковал Украину именно во время визита Трампа в Китай?

Полковник запаса ВСУ и военный эксперт Роман Свитан считает, что массированные российские удары по Украине 13 – 14 мая были связаны с визитом президента США Дональда Трампа в Китай.

По его мнению, Пекин мог повлиять на решение Кремля усилить атаки именно в эти даты.

Свитан заявил, что Китай якобы принимает непосредственное участие в формировании решений России по войне против Украины. По словам эксперта, Си Цзиньпин фактически "подтолкнул" Владимира Путина к новой волне ударов.

Он также обратил внимание, что Путин проигнорировал призывы Дональда Трампа к перемирию. По словам Свитана, это свидетельствует о том, что Россия больше ориентируется на позицию Китая, чем США.

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов тоже считает, что массированные российские удары по Украине 14 мая были связаны с визитом президента США Дональда Трампа в Китай.

По его мнению, Владимир Путин пытался напомнить о себе и показать, что Россию нельзя исключать из международных переговоров.

Леонов предположил, что Кремль опасается возможных договоренностей между Вашингтоном и Пекином по Украине без участия России. Эксперт также отметил, что Китай имеет влияние на Россию и мог бы не только способствовать прекращению огня, но и стать гарантом соблюдения потенциального мирного соглашения со стороны Кремля.

По словам Леонова, Россия часто усиливает атаки накануне важных контактов американского президента. Он обратил внимание, что удары нередко направлены именно по Киеву, где работают западные журналисты и расположены иностранные посольства, поэтому информация об обстрелах быстро распространяется в мире. Политолог также сравнил действия Кремля с тактикой террористов, которые пытаются давить на жертву через эскалацию насилия. По его мнению, массированными ударами Путин хотел продемонстрировать Трампу и Си Цзиньпину, что Россия все еще претендует на роль важного игрока в международной политике.