Кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський пояснив у розмові з 24 Каналом, що Китай ніколи не тримається однієї сторони. Його цікавлять лише власні національні інтереси і він має намір розширяти власний геополітичний вплив.

Читайте також Говорили про Україну: у Пекіні розкрили деталі зустрічі Трампа та Сі

Яку роль у відносинах Китаю та Росії грають США?

Желіховський наголосив, що Росію у Китаї сприймають як ресурсну базу, як партнера, якого можна використати при першій-ліпшій нагоді. В Москві це також розуміють, але росіяни зараз пов'язані партнерством з Пекіном.

Тому Росія хотіла б віднайти альтернативу. Вона бачить її у співпраці зі Сполученими Штатами. Саме з цим пов'язане відродження відносин і різного роду зв'язків між країнами. Водночас це не означає, як вважає він, що Москва готова перейти на бік США.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

"Однак принаймні Росія хоче використати цю можливість, щоб посилити свої технологічні, інвестиційні та інші спроможності та стати унезалежненою від Пекіну", – наголосив експерт-міжнародник.

Зверніть увагу! Політолог Вадим Денисенко зазначив, що очільник Кремля не міг відвідати Китай раніше, ніж Дональд Трамп (він перебував у Пекіні 13 – 15 травня – 24 Канал). Сі Цзіньпіну спершу треба було зустрітися з президентом супердержави США і з ним обговорити ключові питання. А з Путіним, як з очільником регіональної держави, китайський лідер матиме розмову про інше. Водночас Китаю важлива присутність за столом переговорів щодо закінчення війни в Україні. Пекіну потрібно долучитися до формування відносин у трикутнику Китай – США – ЄС та чотирикутнику Китай – США – Євросоюз – Росія. Також КНР опікується вибудовою міцних контактів з країнами Чорноморського та Каспійського басейнів.

Якщо хоча б ситуативного зближення із США не буде, тоді Росію все більше поглинатиме Китай. Путін, за словами кандидата політичних наук, усвідомлює, що Пекін може надати йому все, що необхідно, принаймні на цьому етапі. Однак це матиме свою ціну.

Кремль готовий не допустити, наскільки він може, щоб Китай зблизився зі Сполученими Штатами і Заходом в цілому. Адже Путін розуміє, що Заходу є що запропонувати, а Росії – немає. Вона може тільки експортувати війну, енергетичні ресурси, а також гроші за їх продаж,

– підкреслив Станіслав Желіховський.

Водночас Росія, на його думку, не змінюється – вона стає ще агресивнішою. Обстріл України 14 травня, що відбувся після перемир'я, якого Москва сама хотіла, підтвердження тому. І зокрема Китай використовує це.

Про що говоритимуть Путін та Сі Цзіньпін: дивіться відео

У майбутньому Росія буде настільки залежною від таких країн, як КНР, що такі візити російських правителів будуть, як відзначив експерт-міжнародник, регулярними. І Путін, і майбутні очільники Росії будуть їздити на поклін до Пекіна, випрошувати бодай щось, тому що вони продовжать вести агресивні війни. І не тільки з Україною, але й з іншими державами.

Як Китай впливає на рішення росіян?

Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов звернув увагу на те, що напередодні візиту Трампа до Китаю росіяни повідомили, що не братимуть участь у тристоронніх мирних переговорах. Намір Кремля полягав у тому, щоб погіршити позицію США у переговорах з Китаєм. Однак Трамп має чим натиснути на Пекін – 500% тарифами для покупців російської нафти, яким є КНР. Також європейські санкції передбачають обмеження для китайських компаній.

Проте для Сі Цзіньпіна важливо, щоб Сполучені Штати та європейські країни не об'єдналися проти нього. Тому Путін заговорив про представника Європи, який має долучитися до мирних переговорів, хоча раніше Кремль виступав проти участі європейців у них. Але на вимогу Пекіна Москва змінила свою позицію, адже Путін не міг відмовити Сі Цзіньпіну.

Що відомо про візит Путіна до Китаю?

Очільник Кремля відвідає КНР 19 – 20 травня. У Кремлі зазначили, що Путін та Сі Цзіньпін мають порушити питання стану двосторонніх відносин між Росією та Китаєм, а також окреслити перспективи поглиблення стратегічного партнерства у майбутньому.

Крім того, очільники КНР та Росії розглянуть важливі міжнародні та регіональні питання. Зокрема, вони можуть обговорити російсько-українську війну та конфлікт на Близькому Сході. Путін та Сі мають підписати спільну заяву та низку двосторонніх міжурядових і міжвідомчих документів.

На думку головного консультанта Національного інституту стратегічних досліджень Івана Уса, Путіну важливо поспілкуватися з Сі Цзіньпіном саме після візиту Трампа, адже Сполучені Штати прагнуть обмежити контакти Пекіна і Москви та їхню співпрацю. Тому очільнику Кремля потрібно зрозуміти, про що домовилися Сі та Трамп, і чи не пожертвував Пекін відносинами з Москвою заради угоди з Вашингтоном.