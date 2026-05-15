Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов розповів 24 Каналу, що тут важлива послідовність. Путін їде до Китаю саме після візиту Трампа. Якби візит відбувся напередодні, то це означало б звірення позицій між КНР та Росією. А в такому випадку диктатору просто будуть доносити те, що обговорювали Трамп та Сі. Натомість сам Путін боїться, що питання війни в Україні вирішуватимуть за його спиною. Зокрема й тому він прямує до Китаю.

Як Путін намагався прислужитися Китаю?

За словами Леонова, буквально перед візитом Трампа до Китаю в Кремлі заявили, що призупиняють участь в тристоронніх переговорах щодо України. Це була своєрідна "підніжка" Трампу, аби в нього була гірша позиція під час розмови з Сі. Але не все так просто.

Наприклад, 20-й пакет санкції ЄС був спрямований зокрема і проти китайських компаній. В КНР зацікавлені, щоб ця тема не розвивалася. Зокрема й з боку США. Трамп теж має свої козирі на кшталт законопроєкту "Грема – Блюменталя" про 500% мита для покупців російської нафти. Якщо Європа та США будуть діяти скоординовано, то Китай сильно постраждає,

– зазначив Леонов.

Зверніть увагу! Американський політик, громадський діяч, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус переконаний, що Трамп та Сі говоритимуть про війну в Україні. На його думку, Трамп наполягатиме, щоб Сі Цзіньпін змусив Путіна піти на заморозку по лінії фронту.

В Пекіні це розуміють та побоюються, щоб розмова не пішла в цьому напрямку. Тому не дарма Путін навіть почав говорити про можливого перемовника з боку Євросоюзу. Раніше там публічно постійно говорили, що Європі не місце за столом переговорів.

Позиція змінюється. І це може свідчити про збільшення тиску Китаю на Росію. Оскільки вже декілька років КНР дотримується достатньо чіткої формули, що переговори мають відбуватися за участі не лише США, але й Китаю та Європи. Причому Китай завжди говорить про Європу. І ми знаємо – якщо КНР щось дуже вимагає в Росії, то там не можуть відмовити,

– зауважив Леонов.

Додамо, голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук вважає, що Україні не варто очікувати чогось грандіозного від зустрічі Трампа та Сі. Там є інші пріоритетні теми для обговорень. Зокрема торговельне перемир'я та ситуація в Тайвані.

Що відомо про зустріч Трампа і Сі?

Візит американського президента до Китаю відбувся вперше за 9 років. Цікаво, що разом з Трампом прибули кілька впливових американських бізнесменів. Серед них – Ілон Маск та Тім Кук. Цілком вірогідно, що останні мають наміри досягти вигідних економічних угод. Але аналітики стримані в прогнозах.

Фактично для всього світу важливо, чи продовжать США та Китай торговельну війну, яку вдалося призупинити восени 2025 року. Тоді після зустрічі обох лідерів вдалося домовитися про перемир'я, яке триває до цього часу. США не запроваджують нові мита, а Китай, зокрема, не вводить обмеження на експорт рідкісноземельних металів у відповідь.

Під час першого дня візиту, який відбувся 13 травня, Трамп та Сі зробили один одному компліменти. Глава Китаю наголосив, що країнам важливо залишатися партнерами. Натомість Трамп назвав Сі "великим лідером" та другом.