Полковник, старший офіцер Сектору взаємодії зі ЗМІ Західного управління ДПСУ Станіслав Керод розповів 24 Каналу, як відбувався вихід з "Азовсталі". Це не була здача в полон, як дехто називає. Це було завершення виконання завдань з оборони Маріуполя. Вище військове командування віддало наказ зберегти життя особового складу.

Читайте також "Катували під російський шансон"․ Інтерв'ю з азовцем "Расті" про 2,5 роки життя в полоні та побратимів, які досі там

Що робили перед виходом з "Азовсталі"?

За словами військового, перед виходом із заводу військові провели повний облік особового складу, який там перебував. Кожного бійця фотографували.

Перед виходом ми розуміли, що росіянам вірити ніколи не можна. Вони ніколи не дотримувалися свого слова, хоч і надали нам певні гарантії. Була думка, що, може, цього разу дотримаються слова. Але, як бачите, четвертий рік наші хлопці в полоні. Нічого вони не виконали, а тільки зробили все у своєму стилі, як вони вміють,

– зауважив військовий.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

У Києві знали, скільки захисників; в якому вони стані; скільки поранених та загиблих. Статистичні дані вели кожного дня, щоб командування розуміло усю ситуацію. Це було важливо, аби потім росіяни не розповідали, що "хтось загубився в полоні або ж вийшов без руки", хоч рука у нього є.

Зверніть увагу! Станіслав Керод захищає Україну в лавах Держприкордонслужби. Військовий брав участь в обороні Маріуполя з початку повномасштабної війни, де потрапив у полон. Він повернувся додому в рамках обміну 6 грудня 2022 року.

Що військові зробили зі зброєю?

Як наголосив військовий, усю зброю та засоби зв'язку знищили, аби вона не дісталася противнику. Назовні виходили з автоматами, але вони також були пошкоджені.

У росіян цього металолому – десятки мільйонів на складах. Ми виходили зі зброєю, але попередньо привели її в небойовий стан. Гнули стволи, щоб у майбутньому цю зброю не використали проти нас. Іншу зброю ми знищили. Так само й нормальні засоби екіпірування, засоби радіозв'язку, оптичні засоби спостереження. Ну і зрештою був вихід зі зброєю без піднятого прапора. В полон ніхто не здавався. Вийшли всі з гордо піднятою головою,

– зауважив військовий.

Зауважте! Читайте інтерв'ю з полковником Станіславом Керодом на сайті 24 Каналу.

Додамо, 15 травня Україна провела перший етап обміну полоненими в форматі "1000 на 1000". Додому вдалося повернути 205 воїнів, серед яких були захисники із ЗСУ, ТрО, Нацгвардії та Держприкордонслужби. Більшість військових потрапили в полон у 2022 році.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що багато захисників повертаються з серйозними травмами та підірваним здоров'ям. Попереду на них чекає тривала реабілітація.

Командир 1 корпусу НГУ "Азов" Денис "Редіс" Прокопенко повідомив, що в рамках обміну вдалося повернути 20 бійців "Азову". Військові провели в російському полоні 4 роки і тепер нарешті можуть зустрітися з рідними.